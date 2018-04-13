Буклеты «Грамотный гражданин» начали раздавать в центрах госуслуг

Грамматические памятки начали раздавать в центрах предоставления государственных услуг в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщается на странице учреждений в социальной сети ВКонтакте.

Буклеты «Грамотный гражданин» можно найти во всех центрах «Мои документы», в том числе и района Чертаново Северное по адресу: Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2. Эту информацию подтвердила и представитель пресс-службы учреждений предоставления государственных услуг Екатерина Репина.

Идея организации проекта «Грамотный гражданин» появилась 21 февраля, в Международный день русского языка.

В появившихся брошюрах рассказано об услугах, предоставляемых в центрах, с акцентом на правила русского языка.

Вот так это выглядит:

Для маленьких посетителей «Моих документов» организовали детские уголки: появились развивающие книжки с задачами, раскрасками и логическими заданиями.

Фото: Мои Документы Москва

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