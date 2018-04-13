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Чердаки и подвалы проверили в Мещанском районе
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Чердаки и подвалы проверили в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» совместно с полицейскими и дружинниками Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка проверили в районе чердаки и подвалы. Об этом проинформировали 12 апреля.
— С 9 апреля мы провели инспекции по нескольким адресам. Нарушений обнаружено не было: все чердаки и подвалы закрыты и опечатаны. Кроме того, осмотрели расселенные здания. Там все окна забиты металлом, а двери закрыты на замок, — сообщил Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник».
Проверки прошли в доме 33 на улице Трубной; доме 37, корпус 2, на улице Гиляровского; и в нескольких зданиях на Цветном бульваре.
Михаил Гудухин отметил, что к майским праздникам меры по соблюдению правил безопасности в районе ужесточат.
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