Чердаки и подвалы проверили в Мещанском районе

Сотрудники отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» совместно с полицейскими и дружинниками Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка проверили в районе чердаки и подвалы. Об этом проинформировали 12 апреля.

— С 9 апреля мы провели инспекции по нескольким адресам. Нарушений обнаружено не было: все чердаки и подвалы закрыты и опечатаны. Кроме того, осмотрели расселенные здания. Там все окна забиты металлом, а двери закрыты на замок, — сообщил Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник».

Проверки прошли в доме 33 на улице Трубной; доме 37, корпус 2, на улице Гиляровского; и в нескольких зданиях на Цветном бульваре.

Михаил Гудухин отметил, что к майским праздникам меры по соблюдению правил безопасности в районе ужесточат.