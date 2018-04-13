Сигнал Кремля: Россия остается сырьевым придатком Запада

Определенную пищу для размышлений дает запланированная на 17 апреля встреча Медведева с главой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным . Она случится за три недели до инаугурации президента Владимира Путина , после чего правительство сложит свои полномочия.

Во встрече премьера с либеральным гуру примут также участие первый вице-премьер Игорь Шувалов , курирующий сейчас финансово-экономический блок правительства, и министр финансов Антон Силуанов . Основной темой беседы станет реформа государственного управления, предлагаемая ЦСР.

«Нынешняя система госуправления не способна на решение задач, стоящих перед страной. Без реформы этой системы никакие «прорывы» невозможны, никакие дерзкие цели недостижимы. Хотим рост выше среднемировых темпов? Поменяйте модель госуправления», — писал Кудрин в своей статье сразу после победы Путина на выборах.

По мнению давнего соратника президента, главной проблемой страны является страх перемен. «С фобиями надо бороться, и тут государству надо начать с себя», — предлагает экс-министр финансов. О том, какие конкретно «перемены» предлагает Кудрин стране можно судить по опубликованной на днях краткой версии стратегии на 2018 — 2024 годы.

Среди целей, которых предлагает добиться Кудрин, повышение обеспеченности россиян жильем, увеличение продолжительности жизни и размера пенсий, а также рост бюджетных расходов на образование и здравоохранение на 20-25%.

Этого предлагается достичь за счет сокращения доли госактивов вдвое — до 25%, удвоения — до 40% числа малых предпринимателей, увеличения пенсионного возраста, роста на треть производительности труда и повышения открытости экономики.

Характерна реакция на эту программу идеологического антипода Кудрина — Сергея Глазьева . «Фактически это муляж, который выполнен хорошим художником: выглядит как настоящий, но без содержания», — считает экономист. По словам Глазьева, это не стратегия, «а набор деклараций, похожий на лозунги к первомайской демонстрации трудящихся и пенсионеров».

Напомним, Кудрин покинул пост министра финансов и вице-премьера в 2011 году после конфликта с Медведевым, который на тот момент был президентом. Причина — нелояльность — во время визита в США Кудрин заявил, что не будет работать в правительстве в случае, если в 2012 году его возглавит Медведев. Однако, после этого Кудрин встречался с Медведевым трижды.

Политолог Константин Калачев прочит Кудрину роль «играющего тренера» при правительстве.

— Поскольку Кудрин недавно представил свою стратегию развития страны, причем стратегию всеобъемлющую, практически программу, я не думаю, что он готов идти в правительство на подчиненную роль, без возможности реализовать ее в полном объеме. Поэтому с учетом уже очевидного обстоятельства — Медведев остается на своем посту, можно предположить, что правительство использует стратегию Кудрина, но сам он вряд ли войдет в кабинет министров. Это и Кудрину не нужно и Медведеву было бы не комфортно.

«СП»: — А Медведев точно остается?

— Я уверен в этом процентов на 99. Это стало ясно по тому, как уверенно он отчитывался в Госдуме. Наш президент с возрастом становится все более консервативным, в том числе в отношении людей. Его оценки правительства были вполне благоприятными, ниже «удовлетворительно» они не опускались. Поэтому то, что работает, менять не будут. Коней на переправе не меняют, старый конь борозды не испортит, страна в кольце врагов — не время для экспериментов и т. п.

«СП»: — Кудрин так и останется «вольным стрелком», без должности?

— Думаю, он может претендовать на роль советника президента по экономическим вопросам. Он может выступать в роли гуру — человека, генерирующего программы и стратегии, возлагая ответственность на правительство и оставаясь в роли играющего тренера.

«СП»: — Ответственность за возможную неудачу?

— Если через пару лет выяснится, что правительство Медведева не справится с задачами экономического роста, экономика страны окажется в рецессии, а рецессия перейдет в кризис, и нужно будет принимать непопулярные решения и понадобится премьер, готовый взят на себя этот риск, то тогда это может быть, наверное, и Кудрин. Я бы его не сбрасывал со счетов.

В свою очередь секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков обращает внимание, что программа Кудрина не опубликована полностью, а значит за благими целями могут скрываться неприятные для общества сюрпризы.

— В тексте программы Кудрина говорится о прекрасном будущем, но ничего не говорится о конкретных шагах к этому самому будущему.

Интересно, что те вещи, которые можно оценить как негативные с социальной точки зрения, например, повышение пенсионного возраста, во-первых, пролонгируются на 16 лет, а во-вторых, сопровождаются одновременным ростом пенсий и зарплат, что вроде бы невелирует негативный эффект от повышения пенсионного возраста.

Отсутствие деталей оправдывается тем, что вариант программы краткий, но из-за этого мы с опасением ждем полного варианта. Как бы не оказалось, что для подобного социального величия страны придется принести какие-то неслыханные жертвы… Становится тревожно.

«СП»: — А как вам новая волна разгосударствления экономики?

— Это традиционная идеологема. Мол, частник всегда работает лучше и эффективнее. Хотя мы все знаем массу примеров неэффективной работы частного сектора. Причем, как в экономическом, так и в социальном смысле. Есть, безусловно, и примеры неэффективной работы госсектора. Я совершенно не склонен идеализировать чиновников, либо тех, кого назначает государство.

«СП»: — Предстоящая встреча Кудрина с Медведевым выглядит как попытка повлиять на будущий курс кабинета министров…

— То, что сейчас, до момента назначения нового правительства и определения новой стратегии и тактики действий власти будет происходить подковерная борьба, было ясно. Она и происходит. Предположу, что и публикация программы Кудрина тоже служит этой цели. Он пытается доказать, что он — не ультралиберал, сторонник монетарной экономической политики, но и ориентирован на социальные стороны развития тоже. Возможно, поэтому он теперь активно педалирует важность образования, медицины и т. п.

«СП»: — Какой-то волк в овечьей шкуре…

— Отойдем от терминов баснописца Крылова… Так или иначе, окончательное решение будет принимать один человек. Нам это известно.

«СП»: — Ну да, Путин. А ФНПР, как ассоциация, представляющая миллионы тружеников, имеет возможность если не повлиять, то хотя бы донести свою позицию по экономической политике правительства до президента?

— У нас скоро будет генсовет ФНПР и мы планируем там изложить, как мы видим будущее. Причем, по двум параметрам, перед президентскими выборами мы говорили о наказах будущему президенту, а сейчас поговорим о ловушках, которые могут встать на пути нового курса и о том, как их избежать.

По мнению адвоката и коммуниста Дмитрия Аграновского, внешнее давление на Россию неизбежно заставит правительство отказаться от либерального курса.

— Могу дать прогноз: на мой взгляд, с вероятностью сто процентов новым премьером будет опять Медведев, персональный состав правительства почти не изменится, а политика будет абсолютно та же самая. И за это, по версии властей, проголосовали граждане. Никакого смысла менять политику при таких результатах на выборах нет. Поэтому ее менять не будут.

«СП»: — Так было в мирное время, но кажется, это время проходит…

— Действительно, Кремлю надо договариваться с американским «партнерами», каким-то образом их умиротворять. И тут надо понимать, что в нынешней власти все патриотическое, государственническое либо случайно, либо наносное, либо эмоциональное, либо вынужденное. Но сущностно мы остаемся сырьевым придатком Запада. Это результат встраивания туда в течение двадцати лет. И просто так мы оторваться от них не можем. Правительство либералов дает сигнал Западу, что переживать не стоит — прежняя экономическая политика будет продолжена.

Безусловно, есть политические моменты, которыми мы не можем поступиться в военно-стратегических или электоральных целях. У нас тоже есть свои интересы. Но экономическая политика не изменится. Никакого развития не будет, так как роль сырьевого придатка нас устраивает. Как говорил Гайдар, мы все купим. И гарантом этого будет не столько Медведев, сколько стоящий рядом Кудрин.

«СП»: — И так будет вечно?

— Это только план. На практике он вряд ли будет осуществлен, потому что наши американские «партнеры» нам этого сделать не дадут. Они будут продолжать давить и предлагать нашим властям сдаться на заведомо неприемлемых для них условиях. На почетных условиях давно бы уже сдались, но так они не могут. В этом надежда. То есть мы будем посылать Западу умиротворяющие сигналы, а Запад будет их игнорировать и нам ничего не останется, кроме как менять эту политику.

Она будет меняться вынужденно и ситуативно. Также, как было с Крымом . Это ведь не результат какого-то стратегического прорыва, плана. Крым, как и Донбасс, — очень правильная ситуативная реакция. Ведь нынешней элите Донбасс вообще не нужен. Он мешает им ездить в Майами , в Иерусалим . Также, ситуативно, Россия будет реагировать и в дальнейшем. Однако, напомню всем сторонникам стабильности строки из «Алисы в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Никто нам спокойной жизни не даст. Даже если вместо Медведева премьером будет Кудрин. Запад уже почувствовал нашу слабину. Американцы просто заставят нас проводит государственническую политику. Но это будет позже.

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