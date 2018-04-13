Дворкович: позиция по дивидендам РЖД будет представлена Медведеву в ближайшие дни

"Еще не внесли (предложения — прим. ТАСС). У нас будет личный доклад просто, не переписка, а мы будем лично докладывать председателю", — сказал он. — Надеюсь, что в ближайшие дни, это уже пора делать, надо определяться".

Как сообщалось ранее, правительство обсудит с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым возможность разрешить РЖД направить часть прибыли на инвестпрограмму, а не на дивиденды.

В конце марта глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания, ведущая ряд затратных проектов, предлагает выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям и направлять остальную прибыль на инвестиции. РЖД также заявляла, что увеличит инвестпрограмму на 2018 г., которая пока запланирована на уровне 549 млрд руб.

В апреле акционер РЖД — РФ — направила в уставный капитал железнодорожной монополии почти 26 млрд руб. для развития железнодорожной инфраструктуры.