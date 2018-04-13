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«По соседству с крестами растет капуста»: жители просят закрыть кладбище «Рубёжное»
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«По соседству с крестами растет капуста»: жители просят закрыть кладбище «Рубёжное» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Жители посёлка Рубёжный потребовали от властей закрыть кладбище. По их словам, площадь погоста составляет около 200 гектаров и разрастается с каждым годом. Захоронения, как уверяют граждане, ведут даже на сельскохозяйственных угодьях.
Бесхозные памятники лежат на обочинах дорог
Ситуацию обсудили на встрече жителей с главами Самары и Волжского района.
— Территории засеяны не пшеницей и овощами, они засеяны смертью. А по соседству с крестами и могилами растет капуста, — рассказала участница инициативной группы.
По словам местных жителей, дальние участки с захоронениями находятся в непосредственной близости к естественным водоемам. Они говорят, что во время паводка уровень реки Самара повышается. Вешние воды подтапливают могилы. После весь поток устремляется в реки, озера и скважины, которыми пользуются местные жители.
Но руководитель департамента потребительского рынка Александр Андриянов заявил, что кладбище не закроют.
Александр Андриянов пытался наладить диалог с жителями
— Мы в курсе проблем, которые существуют на кладбище. На самом деле его площадь — 140 гектаров. К сожалению, закрыть его невозможно, — сообщил Александр Андриянов.
Руководитель муниципального казённого учреждения «Ритуал» Дмитрий Карпов сообщил, что на данный момент в Рубёжном зафиксировано 58 незаконных захоронений. Сейчас правоохранители ищут виновных. По словам Карпова, других нарушений на кладбище не зафиксировано.
Дмитрий Карпов рассказал о нарушениях на объекте
Также взволнованные граждане попросили у чиновников разобраться с горящими свалками и строительством крематория. О возведении ритуального комплекса в поселке можно узнать из нашего фоторепортажа.
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