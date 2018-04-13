«По соседству с крестами растет капуста»: жители просят закрыть кладбище «Рубёжное»

Жители посёлка Рубёжный потребовали от властей закрыть кладбище. По их словам, площадь погоста составляет около 200 гектаров и разрастается с каждым годом. Захоронения, как уверяют граждане, ведут даже на сельскохозяйственных угодьях.

Бесхозные памятники лежат на обочинах дорог

Ситуацию обсудили на встрече жителей с главами Самары и Волжского района.

— Территории засеяны не пшеницей и овощами, они засеяны смертью. А по соседству с крестами и могилами растет капуста, — рассказала участница инициативной группы.

По словам местных жителей, дальние участки с захоронениями находятся в непосредственной близости к естественным водоемам. Они говорят, что во время паводка уровень реки Самара повышается. Вешние воды подтапливают могилы. После весь поток устремляется в реки, озера и скважины, которыми пользуются местные жители.

Но руководитель департамента потребительского рынка Александр Андриянов заявил, что кладбище не закроют.

Александр Андриянов пытался наладить диалог с жителями

— Мы в курсе проблем, которые существуют на кладбище. На самом деле его площадь — 140 гектаров. К сожалению, закрыть его невозможно, — сообщил Александр Андриянов.

Руководитель муниципального казённого учреждения «Ритуал» Дмитрий Карпов сообщил, что на данный момент в Рубёжном зафиксировано 58 незаконных захоронений. Сейчас правоохранители ищут виновных. По словам Карпова, других нарушений на кладбище не зафиксировано.

Дмитрий Карпов рассказал о нарушениях на объекте

Также взволнованные граждане попросили у чиновников разобраться с горящими свалками и строительством крематория. О возведении ритуального комплекса в поселке можно узнать из нашего фоторепортажа.