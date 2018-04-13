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«Мои документы» обновили графики средней загруженности всех центров госуслуг столицы
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«Мои документы» обновили графики средней загруженности всех центров госуслуг столицы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Центры госуслуг „Мои документы“ на основе данных за I квартал 2018 г. обновили графики средней загрузки каждого центра по дням недели и часам, особо выделив часы пик и периоды, когда центры наименее загружены. С помощью этих графиков посетители смогут выбрать для себя удобное время для визита», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в среднем во всех столичных центрах госуслуг наименее загруженными считаются четверги и воскресенья, а максимальная загрузка приходится на понедельник.
«Если вы планируете визит в будни, выбирать лучше всего утреннее и послеполуденное время: с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00, а во флагманском офисе — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00. Графики средней загрузки легко найти. Они размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на официальном сайте центров в разделе «Медиа». Напомним, на нашем сайте также опубликованы все мероприятия, которые проходят в центрах: мастер-классы, выставки и лекции», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что сейчас в столице работают 128 центров госуслуг «Мои документы». Ежедневно в них приходят около 70 тыс. человек. Столичные «Мои документы» работают без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00, а флагманский офис — с 10:00 до 22:00. Центры оборудованы бесплатным Wi-Fi, автоматами с едой и напитками, фотокабинами, автоматами для ксерокопирования. В центрах посетителям также доступны полки с книгами и детский уголок. Во флагманском офисе можно получить услуги, которых нет в других центрах: зарегистрировать автомобиль, получить паспорт болельщика, проверить здоровье.
«Среднее время ожидания приема в центрах госуслуг — всего три минуты. При этом только один из 2 тыс. посетителей ждет более положенных 15 минут. Чтобы сделать ожидание еще более комфортным, таких посетителей в качестве приятного извинения угощают бесплатным кофе», — заключили в пресс-службе.
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