Новые направления сотрудничества с БРИКС обсудят на ПМЭФ‐2018 

В первый день Петербургского международного экономического форума участники обсудят новые направления торгово‐экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС на одноименной панельной сессии. Об этом сообщается в пресс‐релизе события.
Представители организации стран также обговорят главные направления председательства Южно-Африканской Республики в объединении. Участники также поднимут проблемы развития цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, поддержки молодежного и женского предпринимательства, взаимодействия в области снижения административных барьеров, развития сотрудничества с Новым банком развития БРИКС.
Модератором панельной сессии станет президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
По словам советника президента России Антона Кобякова, обсуждение вопросов сотрудничества со странами БРИКС «даст импульс к развитию плодотворного диалога по ключевым мировым вопросам».
На этом дискуссия не закончится: лидеры БРИКС обсудят сотрудничество на деловом форуме содружества, который состоится 25 июля в Йоханнесбурге.
Ранее сообщалось, что Валдайский клуб проведет теледебаты и сессию на площадке петербургского форума. Собравшиеся обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.