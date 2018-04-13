Новые направления сотрудничества с БРИКС обсудят на ПМЭФ‐2018

В первый день Петербургского международного экономического форума участники обсудят новые направления торгово‐экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС на одноименной панельной сессии. Об этом сообщается в пресс‐релизе события.

Представители организации стран также обговорят главные направления председательства Южно-Африканской Республики в объединении. Участники также поднимут проблемы развития цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, поддержки молодежного и женского предпринимательства, взаимодействия в области снижения административных барьеров, развития сотрудничества с Новым банком развития БРИКС.

По словам советника президента России Антона Кобякова, обсуждение вопросов сотрудничества со странами БРИКС «даст импульс к развитию плодотворного диалога по ключевым мировым вопросам».

На этом дискуссия не закончится: лидеры БРИКС обсудят сотрудничество на деловом форуме содружества, который состоится 25 июля в Йоханнесбурге