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Минпотребрынка Подмосковья приглашает принять участие в конкурсе «Торговля России 2018»
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Минпотребрынка Подмосковья приглашает принять участие в конкурсе «Торговля России 2018» 

РИАМО 2 часа назад
Власти муниципалитетов и предпринимателей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Торговля России 2018», в ходе конкура выберут лучшие торговый город, торговую улицу, лучшую ярмарку и другие торговые объекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«Торговля России» — конкурс на лучшие идеи и решения, реализуемые в разных торговых форматах.
«Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший несетевой магазин». Принять участие в конкурсе могут администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом. Участие бесплатное», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
По итогам конкурса награды получат предприниматели и региональные и местные органы власти, которые создали условия для успешного развития бизнеса. Торжественная церемония награждения пройдет в ходе Недели российского ритейла.
Для участия в конкурсе на адрес электронной почты torgrussia@minprom.gov.ru до 20 апреля 2018 года включительно участникам рекомендуется представить анкету по рекомендуемой форме, публикуемой в разделе «Торговля» на официальном сайте Минпромторга России в интернете; фотографии торговых объектов (не менее 10 фотографий высокого качества); дополнительные сведения на усмотрение участников конкурса.
Всю дополнительную информацию можно найти на официальном сайте министерства промышленности и торговли Российской Федерации http://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/trade/.
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