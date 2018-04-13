Минпотребрынка Подмосковья приглашает принять участие в конкурсе «Торговля России 2018»

Власти муниципалитетов и предпринимателей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Торговля России 2018», в ходе конкура выберут лучшие торговый город, торговую улицу, лучшую ярмарку и другие торговые объекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области

«Торговля России» — конкурс на лучшие идеи и решения, реализуемые в разных торговых форматах.

«Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший несетевой магазин». Принять участие в конкурсе могут администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом. Участие бесплатное», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

По итогам конкурса награды получат предприниматели и региональные и местные органы власти, которые создали условия для успешного развития бизнеса. Торжественная церемония награждения пройдет в ходе Недели российского ритейла.

Для участия в конкурсе на адрес электронной почты torgrussia@minprom.gov.ru до 20 апреля 2018 года включительно участникам рекомендуется представить анкету по рекомендуемой форме, публикуемой в разделе «Торговля» на официальном сайте Минпромторга России в интернете; фотографии торговых объектов (не менее 10 фотографий высокого качества); дополнительные сведения на усмотрение участников конкурса.