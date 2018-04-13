Ещё
В Северной Осетии расследуют дело о скандальном спецучилище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северной Осетии расследуют дело о скандальном спецучилище 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Доследственная проверка по сообщениям, появившихся в сети Интернет о нарушениях в образовательном учреждении для детей с девиантным поведением началась в СУ СКР республики. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
В одной из республиканских газет появилась публикация о грубых нарушениях во Владикавказском спецучилище. Трое сбежавших воспитанников рассказали о том, что стали жертвами насилия в извращенной форме. Регулярно над ними издевались сверстники. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, но представители руководства остались на своих местах.
Со слов сбежавших подростков, в училище постоянно происходят драки, изнасилования и стравливания детей. Также, в учреждение постоянно проносят наркотики и алкоголь, но работники за эти абсолютно не следят.
АиФ Ставрополье: последние новости
К пожару будь готов. На Ставрополье устраняют риски погибнуть в ТЦ «Москву» и «Космос» в Ставрополе откроют нескоро Писатели из Чечни построят «Литературный мост дружбы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT198
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»506
Умер юморист Андрей Жмакин76
Определен самый богатый член кабмина73
В России решили избавиться от двух министерств136
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение