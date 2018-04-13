В Северной Осетии расследуют дело о скандальном спецучилище

Доследственная проверка по сообщениям, появившихся в сети Интернет о нарушениях в образовательном учреждении для детей с девиантным поведением началась в СУ СКР республики. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В одной из республиканских газет появилась публикация о грубых нарушениях во Владикавказском спецучилище. Трое сбежавших воспитанников рассказали о том, что стали жертвами насилия в извращенной форме. Регулярно над ними издевались сверстники. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, но представители руководства остались на своих местах.

Со слов сбежавших подростков, в училище постоянно происходят драки, изнасилования и стравливания детей. Также, в учреждение постоянно проносят наркотики и алкоголь, но работники за эти абсолютно не следят.