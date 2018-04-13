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Красноярский край, Хакасию и Туву свяжут скоростные железнодорожные магистрали
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Красноярский край, Хакасию и Туву свяжут скоростные железнодорожные магистрали 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
На первом этапе скоростные магистрали свяжут три крупных города: Красноярск, Ачинск и Абакан. Весь путь следования займет не более 4,5 ч. Притом что сейчас расстояние от Красноярска до Абакана поезда преодолевают за 11 ч».
Второй этап — строительство ветки от Курагино до Кызыла. Это экономически выгодный проект для соседней Тувы, которая получит возможность переправлять грузы со своих месторождений на Северо-Запад. В отдаленной перспективе это уже третий этап, есть планы связать линию с сетью железных дорог Монголии и Китая. К переменам Красноярская железная дорога готова. Реконструкция Южного хода магистрали уже идет. Строятся новые тоннели, укладываются вторые пути, модернизируются станции, внедряются передовые технологии. Концепцию скоростных магистралей Енисейской Сибири презентовали на площадках Красноярского экономического форума.
На форуме Красноярская железная дорога и правительство края подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на ближайшие 3 года. На этот раз договор стал самым объемным и по размеру, и по набору прописанных в нем мероприятий, как экономических, так и социальных.
Начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт подчеркнул, что сотрудничество с региональным правительством на принципах государственно-частного партнерства будет развиваться. Инвестиционная программа только на этот год оценивается более чем в 23 млрд руб.
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