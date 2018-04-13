В Перми в День города выступит певица Ёлка

Перми в День города 12 июня хедлайнером праздничного концерта станет певица Ёлка . Её выступление на главной сцене завершит большой праздничный день, посвящённый 295-летию краевой столицы.

«Празднование Дня города начнётся в ночь с 11 на 12 июня в сквере имени Татищева: здесь состоится открытие арт-объекта «Часы обратного отсчёта». 12 июня пройдут такие традиционные мероприятия, как церемония закладки плит на Аллее Доблести и Славы города Перми, торжественный приём главы города, во время которого вручат знаки отличия «Почётный гражданин города Перми» и премию в сфере культуры и искусства», — рассказали в городской администрации.

Вечером 12 июня также состоится карнавальное шествие «Пермское яркое».