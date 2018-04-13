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В Перми в День города выступит певица Ёлка
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В Перми в День города выступит певица Ёлка 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми в День города 12 июня хедлайнером праздничного концерта станет певица Ёлка. Её выступление на главной сцене завершит большой праздничный день, посвящённый 295-летию краевой столицы.
«Празднование Дня города начнётся в ночь с 11 на 12 июня в сквере имени Татищева: здесь состоится открытие арт-объекта «Часы обратного отсчёта». 12 июня пройдут такие традиционные мероприятия, как церемония закладки плит на Аллее Доблести и Славы города Перми, торжественный приём главы города, во время которого вручат знаки отличия «Почётный гражданин города Перми» и премию в сфере культуры и искусства», — рассказали в городской администрации.
Вечером 12 июня также состоится карнавальное шествие «Пермское яркое».
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