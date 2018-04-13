Концерт Газманова в Курске под угрозой срыва

Контракт на организацию выступления артиста за 1 миллион 687 тысяч рублей заключили и на следующий день расторгли

Ранее «КИ» уже писали о том, что на концерте, посвящённом 75-годовщине победы в Курской битве может выступить Народный артист РФ . Поиском организатора концерта занялась Курская областная государственная филармония. Для этого на официальном сайте госзакупок была размещена заявка на проведение аукциона. Была названа стартовая цена — 2 млн 860 тыс. руб. Деньги предполагалось взять из областного бюджета.

Артисту и его коллективу из 12 человек предлагалось приехать в наш регион поездом, в спальном вагоне с повышенным комфортом. При встрече артиста будет категорически запрещено фотографировать его и проводить видеосъёмку. Также на всё время пребывания в Курске Олегу Михайловичу полагалась бы иномарка представительского класса. Это могли быть, например, «Мерседес» (140/220 кузов), «Линкольн», «Ауди»-А8 или БМВ 7-й модели. Разместить артиста обещали в лучшей гостинице города, или в загородных гостиничных комплексах, или в государственных резиденциях. Ещё необходимо было обеспечить 3-разовое питание в банкетном зале или VIP-комнате без посторонних.

Информация об этом вызвала широкое обсуждение и споры в социальных сетях о том, нужно ли приглашать певца за такие деньги.

На днях аукцион состоялся. В электронных торгах участвовали две компании: ООО «Ивент-Концерт» из Белгородской области и ООО «Эффективные решения» из Москвы . Первая определила стоимость своих услуг в 1,7 млн рублей, вторая — в 1,68 млн рублей. 14 марта столичное агентство было признано победителем. И, согласно данным официального сайта госзакупок, 28 марта с ним заключили контракт. Однако что-то пошло не так. На следующий день появилась информация, что исполнение приостановлено.

— Мы не заключили контракт на организацию концерта Олега Газманова . Аукцион признан несостоявшимся. Участник, видимо, чего-то не допонял и предложил слишком низкую цену, — сообщил «КИ» директор Курской областной государственной филармонии Алексей Конорев.

Стоит отметить, что попытки «КИ» пообщаться с представителем ООО «Эффективные решения» не увенчались успехом. Мужчина отказался комментировать данную ситуацию. Концертный директор Олега Газманова пока точно не знает, сможет ли артист посетить Курск 23 августа 2018 года.

Как сообщили «КИ» в филармонии, сейчас готовятся документы для организации нового аукциона, предполагается, что через два месяца будет найден новый организатор.

Алёна Мартынова