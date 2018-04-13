Более 100 тысяч участников может собрать акция «Бессмертный полк» в Ростове 

Согласно информации из официальных источников, сбор участников акции начнется в 8.00 на площадке у памятника Карлу Марксу в сквере Фрунзе.
Маршрут шествия пройдет от площади К. Маркса по улице Советской с выходом на Театральную площадь и далее по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.
Встать в строй «Бессмертного полка» будет можно только после прохождения рамок металлоискателей на площади К. Маркса.
Как сообщалось ранее, откроют шествие байкеры со знаменем Победы и техника времен Великой Отечественной войны.