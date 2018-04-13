Глеб Никитин поддержал идею проведения самого массового молодежного фестиваля региона

Глеб Никитин поддержал идею проведения самого массового молодежного фестиваля региона13 апреля 2018 года в Нижегородском кремле глава Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание Совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области.

На заседании прозвучали предложения членов Совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области о создании проектных бюро, развитии системы молодежной политики в регионе, проведении областного форума проектов «Канва».

Глеб Никитин поручил профильным министерствам и ведомствам оказать поддержку предложенным идеям. «Активность совета даже превзошла мои ожидания, — отметил по итогам заседания глава региона. — Ребята сразу поверили, что их идеи будут поддержаны. Второе заседание произвело очень приятное впечатление. Было представлено много интересных конкретных инициатив. Мы утвердили план работы совета, и я с оптимизмом смотрю на перспективы его работы».

Члены Совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области Татьяна Старова и Егор Мирошин предложили идею проведения самого массового молодежного фестиваля региона с рабочим названием «Высота 52». «Фестиваль сможет объединить более 5000 молодых людей, занятых в более чем 20 сферах общественной жизни. Три основные площадки — это Арсенал, территория образования; площадь Минина и Пожарского, территория движения; Александровский сад, территория созидания», — рассказала Татьяна Старова. «Поддержка от главы региона получена — это сегодня самое главное, — добавил соавтор идеи Егор Мирошин. — Нам очень хочется, чтобы все задумки были реализованы».

«Проведение такого фестиваля совершенно изменит облик молодежной политики в регионе, — заявил по итогам заседания Глеб Никитин. — Проект позволит воспринимать Нижегородскую область как регион, который поддерживает и продвигает молодежную культуру».

«Впечатления от встречи только положительные, потому что каждый из нас предлагая свои инициативы, чувствует поддержку, — сообщила член Совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области Светлана Ануфриева. — Нас всячески поддерживают, чтобы мы не откладывали свои идеи в долгий ящик».

Напомним, для участия в конкурсе в состав Совета по делам молодежи было подано 122 заявки.

Конкурсная комиссия оценивала инициативы кандидатов по совершенствованию молодежной политики на территории региона. Во второй этап отбора прошли 42 представителя научного сообщества, молодежных общественных организаций, молодых парламентариев, руководителей органов, реализующих государственную молодежную политику в городских округах Нижегородской области, набравших наибольше количество баллов.

В соответствии с распоряжением правительства области от 27 ноября 2017 года «О создании Совета по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области» членами Совета стали 22 человека.