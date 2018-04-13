Паводок проходит в регионе в штатном режиме, подтоплений населенных пунктов нет

13 апреля руководством Главного управления МЧС РФ по Ярославской области и Правительством Ярославской области проведена авиационная разведка территории региона на предмет мониторинга паводковой ситуации, а также в преддверии пожароопасного сезона.

В рамках обследования проинспектированы Рыбинский, Ростовский, Борисоглебский, Мышкинский и Ярославский районы. Фактов подтоплений нет. В ходе осмотра зафиксированы массовые выходы рыбаков на лед на Рыбинском водохранилище, несмотря на повышение температуры. Принято решение о проведении в предстоящие выходные сотрудниками МЧС совместно с административными комиссиями муниципальных районов рейдов по обеспечению безопасности людей на воде.

Особое внимание комиссия уделила территории, прилегающей к полигону ОАО «Скоково», на предмет обеспечения безопасности объекта и исключения попадания фильтрата в водные объекты. По итогам обследования фактов нарушений не выявлено. — Мониторинг паводковой ситуации в регионе осуществляется в постоянном режиме, — сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — На данный момент весеннее половодье в регионе протекает без ЧС. Органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС готовы, в том числе к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. Особое внимание уделяем взаимодействию с Росводресурсами и усиленному мониторингу режима работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на территории Ярославской области с целью предотвращения форсированных и нерегулируемых сбросов воды с Рыбинской и Угличской ГЭС. 30 гидропостов обеспечивают постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках и водоемах региона. Особое внимание уделяется ГТС накопителей отходов ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева» с целью предотвращения угрозы переполнения прудов и попадания кислой воды в реку Печегду, впадающую в Волгу. На предприятии реализуется комплекс мероприятий, в результате чего паводок проходит в штатном режиме.