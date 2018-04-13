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Паводок проходит в регионе в штатном режиме, подтоплений населенных пунктов нет
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Паводок проходит в регионе в штатном режиме, подтоплений населенных пунктов нет 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
13 апреля руководством Главного управления МЧС РФ по Ярославской области и Правительством Ярославской области проведена авиационная разведка территории региона на предмет мониторинга паводковой ситуации, а также в преддверии пожароопасного сезона.
В рамках обследования проинспектированы Рыбинский, Ростовский, Борисоглебский, Мышкинский и Ярославский районы. Фактов подтоплений нет. В ходе осмотра зафиксированы массовые выходы рыбаков на лед на Рыбинском водохранилище, несмотря на повышение температуры. Принято решение о проведении в предстоящие выходные сотрудниками МЧС совместно с административными комиссиями муниципальных районов рейдов по обеспечению безопасности людей на воде.
Особое внимание комиссия уделила территории, прилегающей к полигону ОАО «Скоково», на предмет обеспечения безопасности объекта и исключения попадания фильтрата в водные объекты. По итогам обследования фактов нарушений не выявлено. — Мониторинг паводковой ситуации в регионе осуществляется в постоянном режиме, — сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. — На данный момент весеннее половодье в регионе протекает без ЧС. Органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС готовы, в том числе к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. Особое внимание уделяем взаимодействию с Росводресурсами и усиленному мониторингу режима работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на территории Ярославской области с целью предотвращения форсированных и нерегулируемых сбросов воды с Рыбинской и Угличской ГЭС. 30 гидропостов обеспечивают постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках и водоемах региона. Особое внимание уделяется ГТС накопителей отходов ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева» с целью предотвращения угрозы переполнения прудов и попадания кислой воды в реку Печегду, впадающую в Волгу. На предприятии реализуется комплекс мероприятий, в результате чего паводок проходит в штатном режиме.
— Для проведения аварийно-спасательных и других работ в период весеннего половодья создана группировка сил и средств в составе более 7300 человек и 2400 единиц техники, — отметил начальник Главного управления МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров. — Паводковая ситуация и обстановка в преддверии пожароопасного периода контролируются комплексно. Для обследования территории с воздуха используются вертолеты, беспилотники и самолеты.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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