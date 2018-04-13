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Трамп вскипятил «холодную войну». Что дальше?
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Трамп вскипятил «холодную войну». Что дальше? 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
17.04.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Трамп вскипятил „холодную войну“. Что дальше?»
Отношения между Россией и США пробили очередное дно. Дипломатические войны — взаимные закрытия консульств и высылка сотен дипломатов — сменились экономическими. Экономический удар — прямые санкции против крупнейших российских корпораций, обвал российского фондового рынка и курса рубля — сменило военное противостояние. Президент США открытым текстом пишет: «Россия готовься! Ракеты летят», начальник Генерального штаба ВС России отвечает: «Будем сбивать». Что дальше?! На этот и многие другие вопросы, ответят участники пресс-конференции НСН.
Участники пресс-конференции:
• Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич;
• Дипломат, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин;
• Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00  Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm  Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49  8 (916) 107 77 34  8 (915) 023 10 49  Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
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