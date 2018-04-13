Трамп вскипятил «холодную войну». Что дальше?

Отношения между Россией США пробили очередное дно. Дипломатические войны — взаимные закрытия консульств и высылка сотен дипломатов — сменились экономическими. Экономический удар — прямые санкции против крупнейших российских корпораций, обвал российского фондового рынка и курса рубля — сменило военное противостояние. Президент США открытым текстом пишет: «Россия готовься! Ракеты летят», начальник Генерального штаба ВС России отвечает: «Будем сбивать». Что дальше?! На этот и многие другие вопросы, ответят участники пресс-конференции НСН.

Участники пресс-конференции:

• Дипломат, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин

Игорь Никулин. • Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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