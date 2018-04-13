Ещё
Примечательный кадр общения между двумя странами!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Примечательный кадр общения между двумя странами! 

ИноСМИ 39 минут назад
Фото: ИноСМИ
В период чрезвычайной напряженности в российско-американских отношениях и обсуждения сценариев прямого конфликта двух стран в Сирии постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что у него нормальные отношения с его американской коллегой Никки Хейли (Nikki Haley) и ее миссией, а при встрече два дипломата пожимают друг другу руки и целуются.
Между Москвой и Вашингтоном постепенно нарастает напряженность на Ближнем Востоке и в Европе, но с виду в отношениях между дипломатами двух стран речь идет о совершенно другой динамике.
Перед заседанием СБ ООН во вторник 10 апреля, на котором не прошла ни одна из трех предложенных резолюций о предполагаемой химической атаке в Сирии, Небензя и Хейли, приветствуя друг друга, пожали руки и обменялись поцелуями. Это показывает, что в отношениях между двумя дипломатами присутствует доброжелательная атмосфера.
«Надеюсь, что отношения двух стран тоже достигнут такого уровня»
«Здесь я общаюсь со своими коллегами, — сказал Небензя в беседе с журналистами. — Если говорить о моих американских коллегах, то с Никки Хейли и всей ее миссией отношения у нас, хотите — верьте, хотите — нет, нормальные». Небензя отметил, что при встрече с Хейли они целуются, и выразил надежду на то, что отношения между двумя странами тоже достигнут такого уровня.
С другой стороны, личные отношения дипломатов и их профессиональные отношения — это две большие разницы. Хейли говорила, что Россия никогда не будет другом США. А Небензя в ответ на это заявлял: «У вас в так называемых друзьях только те, кто не может вам сказать „нет“. И это единственный критерий дружбы в вашем понимании. США заблуждаются, что у них есть друзья».
Комментарии читателей:
KARAHİLAL: Тогда это может означать следующее. Или эти армии крестоносцев дурачат нас, чтобы полностью дестабилизировать Ближний Восток, втянуть в войну Турцию и другие мусульманские страны, или же, как всегда, демонстрируют свое лицемерие. Наши лидеры должны быть осторожны, есть большой план в отношении нашей страны.
seref: Эти — друзья один другому… Не обращайте внимания на их разговоры, мол, «ударили», «ударим»…
Zobaci: США стараются выведать намерения русских.
Muşlu doğan: Они — друзья один другому. Гяур никогда не станет другом мусульманину.
faro can: В этот момент вспоминается 51-й аят суры «Трапеза»…
Türk oğlu Türk: Собака собаку не ест.
Imama: Гибнут-то мусульмане — проблем нет.
kurtka: Да какие между ними проблемы. Проблема — окружение и устрашение Турции и других мусульманских стран. Их граница — на Аляске, вот пусть там и устраивают свой армрестлинг.
Sade vatandaş: Волк волка не съест. Кровь проливают только мусульмане, и это не изменится. США, Россия, Китай — все блефуют. Они хотят напугать мир и подчинить его себе, поймите же, мои братья, наконец.
Yavuz: Эти-то регулярно разыгрывают спектакль. Нам нужно сосредоточиться на своих целях и не прекращать наши операции.
ИноСМИ: последние новости
Отвергнутый всеми Путин Почему диктаторы пишут книги Помпео говорит о «сотнях» русских, погибших в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств90
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»85
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны90
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США181
Украина пригрозила России по газу236
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение