Примечательный кадр общения между двумя странами!

Между Москвой и Вашингтоном постепенно нарастает напряженность на Ближнем Востоке и в Европе, но с виду в отношениях между дипломатами двух стран речь идет о совершенно другой динамике.

Перед заседанием СБ ООН во вторник 10 апреля, на котором не прошла ни одна из трех предложенных резолюций о предполагаемой химической атаке в Сирии, Небензя и Хейли, приветствуя друг друга, пожали руки и обменялись поцелуями. Это показывает, что в отношениях между двумя дипломатами присутствует доброжелательная атмосфера.

«Надеюсь, что отношения двух стран тоже достигнут такого уровня»

«Здесь я общаюсь со своими коллегами, — сказал Небензя в беседе с журналистами. — Если говорить о моих американских коллегах, то с Никки Хейли и всей ее миссией отношения у нас, хотите — верьте, хотите — нет, нормальные». Небензя отметил, что при встрече с Хейли они целуются, и выразил надежду на то, что отношения между двумя странами тоже достигнут такого уровня.

С другой стороны, личные отношения дипломатов и их профессиональные отношения — это две большие разницы. Хейли говорила, что Россия никогда не будет другом США . А Небензя в ответ на это заявлял: «У вас в так называемых друзьях только те, кто не может вам сказать „нет“. И это единственный критерий дружбы в вашем понимании. США заблуждаются, что у них есть друзья».

Комментарии читателей:

KARAHİLAL: Тогда это может означать следующее. Или эти армии крестоносцев дурачат нас, чтобы полностью дестабилизировать Ближний Восток, втянуть в войну Турцию и другие мусульманские страны, или же, как всегда, демонстрируют свое лицемерие. Наши лидеры должны быть осторожны, есть большой план в отношении нашей страны.

seref: Эти — друзья один другому… Не обращайте внимания на их разговоры, мол, «ударили», «ударим»…

Zobaci: США стараются выведать намерения русских.

Muşlu doğan: Они — друзья один другому. Гяур никогда не станет другом мусульманину.

faro can: В этот момент вспоминается 51-й аят суры «Трапеза»…

Türk oğlu Türk: Собака собаку не ест.

Imama: Гибнут-то мусульмане — проблем нет.

kurtka: Да какие между ними проблемы. Проблема — окружение и устрашение Турции и других мусульманских стран. Их граница — на Аляске , вот пусть там и устраивают свой армрестлинг.

Sade vatandaş: Волк волка не съест. Кровь проливают только мусульмане, и это не изменится. США, Россия, Китай — все блефуют. Они хотят напугать мир и подчинить его себе, поймите же, мои братья, наконец.

Yavuz: Эти-то регулярно разыгрывают спектакль. Нам нужно сосредоточиться на своих целях и не прекращать наши операции.