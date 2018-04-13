Землянский: «Нафтогаз» поглотила внутреполитическая борьба 

В разгорающейся внутриполитической борьбе, которая все больше поглощает руководство «Нафтогаза», стала очевидной неэффективность НАКа в повышении конкурентоспособности украинского трубопроводного бизнеса.
Занятый в большей степени доказательством собственной политической значимости, топ-менеджмент госхолдинга демонстрировал постоянное участие в переговорах с европейскими бюрократами, конкурируя за их благосклонность с Кабмином.
Однако прилагал гораздо меньше усилий для переговоров об украинском транзите с руководителями тех компаний, которые выступили партнерами «Газпрома» по «Северному потоку — 2». Имеются в виду немецкие Uniper и Wintershall, французская Engie, австрийская OMV и голландско-британская Royal Dutch Shell. Во всяком случае, официальный сайт «Нафтогаза» о каких-либо успехах на этом фронте не сообщал.