Землянский: «Нафтогаз» поглотила внутреполитическая борьба

В разгорающейся внутриполитической борьбе, которая все больше поглощает руководство «Нафтогаза» , стала очевидной неэффективность НАКа в повышении конкурентоспособности украинского трубопроводного бизнеса.

Занятый в большей степени доказательством собственной политической значимости, топ-менеджмент госхолдинга демонстрировал постоянное участие в переговорах с европейскими бюрократами, конкурируя за их благосклонность с Кабмином.