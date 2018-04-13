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Жители Хорошевки дадут вторую жизнь отработанной технике
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Жители Хорошевки дадут вторую жизнь отработанной технике 

Управа района Хорошевский города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В субботу, 21 апреля, в парке «Березовая роща» возле малой сцены пройдет экоакция «ЭлектроВесна». Жители района смогут сдать отработавшую технику, электротехнику, оргтехнику, кассеты, диски и провода.
— Мы будем принимать фены, чайники, телевизоры, принтеры, компьютеры, сканеры, телефоны, плееры, зарядные устройства, — пояснили организаторы акции представители экологического волонтерского движения «РазДельный Сбор».
Технику будут принимать с 14.00 до 16.00. Парк «Березовая роща» расположен в проезде Березовой рощи, 3, корпус 1. Телефон для справок 8 (916) 637-42-89 (координатор Мария).
Еще одну площадку развернут перед кинотеатром «Ленинград» на Новопесчаной, 12. Она также будет работать с 14.00 до 16.00. Телефон для справок 8 (910) 450-41-57 (координатор Наталья). (то)
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