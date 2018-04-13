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Орловцы опечалены состоянием набережных после потопа
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Орловцы опечалены состоянием набережных после потопа 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
Уже прошло несколько дней, как из вод Оки и Орлика показались проминады, ушедшие под воду в половодье. Но к уборке коммунальщики еще не приступили.
Сейчас дорожки в иле и мусоре. На берегах валяются отходы человеческой «жизнедеятельности». Плитка отскочила от бортиков и облицовки смотровых площадок. Снесены или покорежены льдинами металлические лесенки для выхода из воды. Покрошились забетонированные сходы.
Видео с обзором состояния опубликовано в группе «Орлец».
Отметим, конкурс на уборку набережных в 2018 году выиграла «Спецавтобаза». На работы из бюджета выделено 5,7 млн рублей.
Напомним, набережная обошлась бюджету в 340 млн рублей. Такова цена контракта, заключенного с ЗАО «БалтСтрой» летом 2014 года. Сдали объект к юбилею Орла. Сразу после принятия работ к их качеству были претензии. Недостатки еще более проявились после паводка, во время которого уровень Оки в районе горпарка поднялся почти на 8 метров.
Сообщение Орловцы опечалены состоянием набережных после потопа появились сначала на РИА 57.
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