Отвергнутый всеми Путин

При этом ОЗХО распространили несколько десятков различных объяснений, предложенных Москвой , чтобы скрыть мрачную правду о том, что высокочистый токсичный химикат «Новичок», разработанный в России , использовался как оружие против гражданских лиц в Великобритании

Если бы Россия была ответственной державой, на статус которой она претендует, то сейчас ее власти пытались бы установить, как и почему этот яд попал в Солсбери в прошлом месяце. Вместо этого Кремль продолжает все отрицать, притворяться и уклоняться от вопросов. 12 апреля пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ проигнорировала отчет ОЗХО и утверждала, что Британия похитила дочь господина Скрипаля. На самом же деле она проходит курс лечения, находясь в безопасности, однако факты не играют большой роли для Москвы, которая теперь не видит никакой пользы в честном сотрудничестве с Западом.

Это, должно быть, печально для всех. Владимир Путин, став президентом 18 лет назад, по всей видимости, добивался общности взглядов с мировыми демократиями. Он поступал так исходя из личных интересов, считая, что экономика, открытая миру, поможет его стране процветать, не ставя под угрозу ее национальную идентичность.

Российский экономический кризис 2008-2009, который повлек за собой банкротства, увольнения и рост безработицы, поставил крест на этих надеждах. С тех пор Путин изменил свой политический курс и преследует цель превращения России в великую державу. На модернизацию его армии ушли огромные средства, и она была задействована в опосредованных конфликтах против окружающих с разных сторон враждебно настроенных государств. Вина за аннексию Крыма в 2014 году и дестабилизацию Восточной Украины была возложена на Запад с его попытками переманить на свою сторону исторического союзника России. Запад был наивен в своих первых контактах с Путиным, однако, ключевой фактор ухудшающихся отношений между Востоком и Западом — фундаментальное изменение в политике правления президента Путина. Россия взяла курс на дестабилизацию в других странах.

После дела Скрипаля и бессовестной защиты Россией режима Асада рассматривается вопрос о том, есть ли в принципе путь к нормальным отношениям с правительством Путина. Началом к их нормализации мог бы стать честный подход к делу об отравлении Скрипаля, обуздание Асада, а также переговоры о выводе войск из Восточной Украины и прекращение неослабевающих кибератак.

Однако настоящая нормализация отношений предполагает признание ценности честности, а не постоянное искажение информации ради политической выгоды. Это влечет за собой полное изменение методов управления господина Путина.

Один из его самых влиятельных советников написал на этой неделе, что Россия вступила в «100 лет одиночества» после безуспешной попытки стать частью западной цивилизации. Кремленологи спрашивают: «Кто проиграл Россию?» А ведь именно Путин решил отдалиться от Запада.

Его решение полностью уничтожить доверие тем более печально, что между русскими и англичанами все еще существуют сильные сентиментальные связи, и не последнюю роль играет тот факт, что они сообща сражались против Гитлера, и Россия сделала ни с кем не сравнимый вклад в разгром нацизма. Путину следует понять, что западное влияние может быть силой добра, а принятие международных норм — не признак слабости. Однако надежда на то, что он будет раскаиваться — слабая.