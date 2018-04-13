Обручальное кольцо: почему его не модно носить

Обручальное кольцо — неотъемлемый аксессуар на свадебной церемонии. За свою многовековую историю оно приобрело статус символа нерушимости брачных обетов, крепости союза двух людей, решивших идти по жизни вместе.

История возникновения традиции символичного использования колец уходит далеко в глубины веков. Находки археологов подтверждают их ношение в Египте Риме и других древних государствах, где признавалось, что брак — это единение людей, а кольцо — символ любви и верности. Сила кольца считалась оберегом от несчастий. Обмен кольцами, который происходил между влюбленными на свадебной церемонии, формировал невидимую связь, а молодожены таким образом передавали друг другу частичку своего тепла.

В современном обществе сакральность кольца потеряла свою первичную актуальность. Статистика разводов, особенно в развитых капиталистических странах, пугает своими показателями. Ценность брака и института семьи приобрела утилитарный и более практичный окрас. Именно поэтому отношение к ношению кольца претерпело изменения.

Обмен кольцами, в большинстве случаев, стал своего рода данью традиции, ритуалом, который отличается зрелищностью на торжественном мероприятии, является кульминацией свадьбы.

Ношение кольца приобрело практическое значение. Оно служит ориентиром для определения статуса и положения человека в обществе. Наличие или отсутствие кольца становится психологическим сигналом о том, занят или свободен человек для отношений, обременен ли обязательствами.

Украшение на руке рассматривается как способ самоутверждения. Надевая кольцо, мужчина, как и женщина, демонстрирует свою важность, значимость и востребованность. Аксессуар дарит уверенность, а также случит способом уклониться от нежелательного внимания со стороны противоположного пола.

Далеко не всегда ношение колец оказывается удобным. Оно может мешать, создавать опасность при выполнении определенных видов работ. Существует теория о том, что постоянное ношение обручального кольца провоцирует риски для здоровья. Считается даже, будто аксессуар воздействует на определенные энергетические точки, связанные с работой органов и систем, а постоянное давление на палец способно вызывать серьезные проблемы, устранение которых потребует длительного медикаментозного лечения. Но в любом случае — если ношение кольца доставляет вам физический (или психологический) дискомфорт — может, стоит задуматься о том, чтобы перестать его носить? И постараться объяснить партнеру свое решение.

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