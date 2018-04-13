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Палевый пес Твикс ждет своих хозяев в зооприюте «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине
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Палевый пес Твикс ждет своих хозяев в зооприюте «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут хозяев для годовалого щенка Твикса. Как сообщила куратор приюта Елена Лысенко, пес кастрирован и прошел все необходимые медицинские проверки.
— Имя Твиксу придумали неспроста — он как две шоколадные палочки, левая и правая, одновременно. С одной стороны, он, конечно, тянется к людям, хочет общения и ласки, но с другой — стесняется и боится, — рассказала Лысенко. — Но если завоевать доверие этого палевого красавчика, он может стать верным компаньоном на долгие годы.
Познакомиться с Твиксом можно, договорившись о встрече с кураторами приюта по телефонам 8 (965) 126-01-92 (Анна), 8 (926) 600-70-39 (Елена). Отметим, что пес отдается при условии заключения договора с возможностью ненавязчивого отслеживания его дальнейшей судьбы. (мю)
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