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На переходе через Дубнинскую улицу залатали ямы
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На переходе через Дубнинскую улицу залатали ямы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» Марины Оганесян.
«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В настоящее время асфальтобетонное покрытие находится в исправном состоянии, аварийные повреждения, ямы и выбоины, препятствующие проезду автотранспорта и проходу пешеходов, отсутствуют», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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