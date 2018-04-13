На переходе через Дубнинскую улицу залатали ямы

Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» Марины Оганесян.

«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В настоящее время асфальтобетонное покрытие находится в исправном состоянии, аварийные повреждения, ямы и выбоины, препятствующие проезду автотранспорта и проходу пешеходов, отсутствуют», — говорится в ответе.