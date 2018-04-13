Почему для депортации народов СССР советское руководство выбрало Казахстан

Александр Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» писал: «Куда же ссылали нации? Охотно и много — в Казахстан , и тут вместе с обычными ссыльными они составили добрую половину республики, так что с успехом её можно было теперь называть Казэкстан». За три десятилетия в Казахстане оказались несколько миллионов человек. В 1921 г. в Казахстане начался голод. Виной тому были засуха, погубившая урожай, и насильственная конфискация скота новым правительством. За два года погибло около миллиона человек. Через десятилетие голод вернется. Новый голодомор вызовет коллективизация, политика по «уничтожению кулачества как класса», и очередная волна конфискации скота. В начале 30-х погибли около двух миллионов человек.

За десятилетие нация сократилась почти вполовину. Советское правительство решило заселить огромные пустующие территории «неугодными» людьми из других регионов.

Освоение земель

Во время первой волны депортации в Казахстан переселяли в основном кулаков и их семьи. Малонаселенные территории необходимо было поднимать, причем советскими методами, то есть максимально быстро. Нужна была рабочая сила, желательно дешевая.

Подобную схему позже возьмут на вооружение немцы, депортировавшие людей с оккупированных территорий. В Казахстане многие советские граждане трудились действительно на совесть, считая, что старанием они докажут лояльность к режиму и заслужат возвращение в родные края.

Первых переселенцев селили в коровниках, бараках, многих подселяли к местным. По воспоминаниям, казахи сочувствовали людям, оказавшимся вдали от родины.

Будущий нарком Ежов в Казахстане

Возможно, Казахстан в качестве места, куда ссылали неугодные народы, был выбран не только из-за пустующих территорий. В республике начал свою карьеру будущий всесильный нарком Ежов.

Он работал секретарем Семипалатинского губкома, а с 1924 г. — заведующим оргинструкторским отделом Казкрайкома партии. Ежов добивается закрытия популярной местной газеты «Ак жол», настаивает на отставке многих известных военных деятелей Казахстана, постоянно пишет письма на имя партийной верхушки. В письмах он жалуется на «отсутствие здоровых партийных сил». Летом 1925 г. после снятия первого секретаря Казкрайкома и назначением нового Ежов был фактически главой республики. За это время он успел снять с постов многих казахов, знавших специфику края и имевших опыт руководящей работы.

При нем начались депортации и аресты обеспеченных казахов. Репрессии продолжил первый секретарь партии Голощекин. Именно его политика спровоцировала второй голод в стране.

Активная деятельность Ежова в Казахстане помогла ему занять хороший пост в Москве . Но Казахстан остался в поле его интересов.

Создание сети лагерей

При Ежове в Казахстане начали создаваться лагеря, которые станут частью ГУЛАГа. В республике находились самые крупные: Степлаг, Карлаг. Там же был основан АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников родины. В нем в нечеловеческих условиях содержались десятки тысяч женщин, среди которых были жены партийных деятелей из Москвы и бывших казахстанских коллег Ежова. За годы сталинских репрессий в казахстанских лагерях оказались более 6 миллионов человек.

Благодаря удаленности от центральной России и малонаселенности Казахстан стал идеальным местом для расположения там лагерей. Их проще было охранять, к тому же случайные люди в республику не попадали, а депортированные должны были регулярно отмечаться и не имели права покидать населенные пункты, в которых оказались.

Потенциальные изменники

Первое массовое переселение в Казахстан целого народа произошло в 1937 г. Туда сослали корейцев, живших на Дальнем Востоке. Им объяснили, что грядет война с Японией , а японские шпионы могут маскироваться под корейцев. Также корейцев подозревали в пособничестве врагам, несмотря на то что в Россию они когда-то приехали из-за конфликтов с японцами. Селиться вместе им запретили, расселяли группами. В Казахстане они должны были заниматься рисоводством, рыболовством, охотой.

Руководствуясь принципом «отселить подальше от границ», советская власть депортировала в Казахстан поляков. Они, как и многие другие переселенные народы, должны были строить в республике промышленность. [С-BLOCK]

За один 1939 г. в Казахстане было построено почти четыре тысячи домов для переселенцев. Но эшелоны все прибывали.

Еще одним народом, заподозренным в потенциальной измене, были немцы из Поволжья. За одну осень 1941 г. было депортировано около 400 тысяч немцев.

А в 1944 г. в Казахстан сослали жителей Чечено-Ингушской АССР. Депортацию объяснили тем, что во время войны многие чеченцы и ингуши изменяли родине.

По оценкам ученых, всего с 1920 г. и до смерти Сталина в СССР прошли 52 депортационные кампании. Казахстан стал «пунктом назначения» для многих эшелонов с людьми.