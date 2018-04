Чёрный феминизм: что это значит 

Чёрный феминизм (или антирасистский феминизм) — это часть феминистской теории, которая создавалась англоязычными негритянками. Одним из основных приоритетов чёрного феминизма является борьба с расизмом.

Чёрный феминизм зародился одновременно с обычным феминизмом. В США освободительное движение женщин началось после основания движения за гражданские права и движения за освобождение чернокожих. По мнению чёрных феминисток, белых волнуют только проблемы сексизма, и они равнодушны к расизму и к разногласиям между разными слоями и классами населения. Также они борются за свободу и независимость чернокожих женщин, считая, что получив её, общество избавится от таких проблем, как расизм, сексизм и классовое неравенство. Участницы движения утверждают, что чернокожие женщины чувствуют себя более угнетёнными в положении в обществе, в своих правах и свободах, по сравнению с белыми женщинами. Предшественницами современных феминисток антирасистского движения были участники аболиционистского движения. Одними из главных представителей являются Соджорнер Трут (американская аболиционистка и феминистка, рождённая в рабстве. Известна своей речью «Разве я не женщина?»), Харриэт Табмен (американская аболиционистка, героиня негритянского народа, борец против рабства в США). Многие из представителей получили общенациональную известность благодаря своей борьбе, публикациям, выступлениям (они были среди первых женщин-ораторов в США). Со временем идеи расовой справедливости, выдвинутые в середине XIX века, были развиты участницами антирасистских движений (Гарлемского возрождения, движения за гражданские права 1960—1970-х гг. и др.) и негритянских женских организаций (National Council of Negro Women, National Black Feminist Organization, the Third World Women’s Alliance и др.), в чьих текстах, манифестах и выступлениях начала звучать антиимпериалистическая риторика. Чёрные феминистки-социалистки, такие как Анджела Дэвис, заговорили об интерсекциональности, подчёркивая политэкономические основы расизма и сексизма как составляющих воспроизведения патриархальной и классовой иерархии.