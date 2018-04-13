Ещё
Чёрный феминизм: что это значит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чёрный феминизм: что это значит 

Умная 51 минуту назад
Фото: Умная
Чёрный феминизм (или антирасистский феминизм) — это часть феминистской теории, которая создавалась англоязычными негритянками. Одним из основных приоритетов чёрного феминизма является борьба с расизмом.
Чёрный феминизм зародился одновременно с обычным феминизмом. В США освободительное движение женщин началось после основания движения за гражданские права и движения за освобождение чернокожих. По мнению чёрных феминисток, белых волнуют только проблемы сексизма, и они равнодушны к расизму и к разногласиям между разными слоями и классами населения. Также они борются за свободу и независимость чернокожих женщин, считая, что получив её, общество избавится от таких проблем, как расизм, сексизм и классовое неравенство. Участницы движения утверждают, что чернокожие женщины чувствуют себя более угнетёнными в положении в обществе, в своих правах и свободах, по сравнению с белыми женщинами. Предшественницами современных феминисток антирасистского движения были участники аболиционистского движения. Одними из главных представителей являются Соджорнер Трут (американская аболиционистка и феминистка, рождённая в рабстве. Известна своей речью «Разве я не женщина?»), Харриэт Табмен (американская аболиционистка, героиня негритянского народа, борец против рабства в США). Многие из представителей получили общенациональную известность благодаря своей борьбе, публикациям, выступлениям (они были среди первых женщин-ораторов в США). Со временем идеи расовой справедливости, выдвинутые в середине XIX века, были развиты участницами антирасистских движений (Гарлемского возрождения, движения за гражданские права 1960—1970-х гг. и др.) и негритянских женских организаций (National Council of Negro Women, National Black Feminist Organization, the Third World Women’s Alliance и др.), в чьих текстах, манифестах и выступлениях начала звучать антиимпериалистическая риторика. Чёрные феминистки-социалистки, такие как Анджела Дэвис, заговорили об интерсекциональности, подчёркивая политэкономические основы расизма и сексизма как составляющих воспроизведения патриархальной и классовой иерархии.
Сообщение Чёрный феминизм: что это значит появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Обручальное кольцо: почему его не модно носить Мандрагора: почему все боялись это растение Как от цвета глаз зависит способность видеть в темноте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств93
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»96
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны99
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США184
Украина пригрозила России по газу239
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение