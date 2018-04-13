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Специалисты ветстанции в Савеловском примут участие в городском конкурсе «Московские мастера»
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Специалисты ветстанции в Савеловском примут участие в городском конкурсе «Московские мастера» 

Управа района Савеловский города Москвы 57 минут назад
Специалисты расположенной в Савеловском Мосветстанции примут участие в профессиональном конкурсе среди ветеринарных врачей «Московские мастера». Об этом говорится на официальном сайте учреждения.
«Каждый год в отборочных этапах участвуют более 500 соискателей из всех округов столицы. Трех из них в финале жюри назовет лучшими врачами, а еще четырех отметит призами в номинациях «Самый молодой участник конкурса», «Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы», «За верность выбранной профессии и соблюдение семейных традиций», «Лучший будущий ветеринарный врач», — говорится в сообщении.
Победители награждаются грамотами Комитета ветеринарии города Москвы и памятными подарками.
Напомним, Мосветстанция находится по адресу ул. Юннатов, дом 16а. (мю)
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