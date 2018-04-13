При создании единого городского округа Переславль-Залесский тарифы ЖКХ для населения не изменятся

Волков. Представители управляющих компаний, товариществ собственников жилья, ресурсных организаций вместе с сотрудниками администрации Переславля-Залесского приняли участие в форуме «Управград». На встрече обсудили работу одноименного портала для удобства жителей. В мероприятии принял участие глава города Владимир

— Сегодня благодаря новому порталу «Управград» (http://upravgrad.ru) у нас есть обратная связь с жителями, — сказал Владимир Волков. — Нам всем нужно работать над тем, чтобы население не стучалось в двери, разыскивая нас, а чтобы мы быстро, оперативно реагировали на сложные аварийные ситуации, замечания в наш адрес.

Заместитель главы города Виталий Леженко отметил, что портал создан специально для того, чтобы оперативно решать насущные проблемы.

— Финансирование в городе не очень большое, к сожалению, но все предложения аккумулируются, систематизируются, и по мере поступления денежных средств проблемы будут решаться, — сообщил он. — Устранять небольшие неполадки мы стараемся в течение недели. В начале работы портала активность была небольшая, сейчас он набрал обороты, люди поняли, что, куда бы они ни писали обращения, все возвращается обратно в Переславль-Залесский. И кроме тех людей, которые работают здесь, никто эти проблемы не решит.

Представители управляющих компаний постоянно общаются с жителями города напрямую при помощи «Управграда». Им задают вопросы, они знают о проблемах не понаслышке. Переславна Елена Фролова отправила на портал три заявки, все три исполнены.

— У нас стояла разрушенная, брошенная машина — ее убрали, нужно было почистить дорогу — на следующий день почистили, не было воды — она сейчас есть, — рассказала Елена Фролова. — Это то, что не требует особого бюджета. Быстрое, оперативное решение проблем.

Один из вопросов, поднятых на встрече, касался сохранения тарифов ЖКХ при возможном объединении города и района.

— Тарифы в районе и городе останутся на прежнем уровне, — подчеркнул Виталий Леженко. — В районе большинство котельных мазутные, соответственно, там тариф выше, у нас газовые котельные — тариф ниже. Есть такие поселения, дома которых находятся в районе, а запитаны они от городских ресурсов. Тот ресурс, который получает район от города, мы приведем к единому тарифу. Перспективная задача — привести всю Ярославскую область к единому тарифу.

На собрании власти города также рассказали присутствующим о перспективах в жилищно-коммунальном секторе. Согласно региональной программе впервые в этом году в девяти домах Переславля-Залесского будет заменено 11 лифтов. В ближайшее время в жилом секторе начнется диагностика внутридомовых газовых сетей. На условиях концессионного соглашения в городе к следующему отопительному периоду планируют построить две новые котельные. Обсудили и общегородские субботники. Они пройдут с 21 апреля по 12 мая.