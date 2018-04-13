Комитет Мособлдумы поддержал поправки об участии волонтеров в восстановлении памятников

Профильный комитет поддержал предлагаемые изменения в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», поправки предусматривают участие волонтеров в сохранении и восстановлении объектов культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма поддержал федеральный законопроект о внесении изменений в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Проектом федерального закона предлагается дополнить закон новым положением об участии добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия в порядке, определяемом федеральным органом охраны объектов культурного наследия (в настоящее время — министерство культуры РФ )», — отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя комитета Алексей Мазуров , это очень актуальный вопрос. Ранее эта деятельность никак не регулировалась.

«А помощь добровольцев требуется. Законопроект как раз легализует это направление работы. Он позволит волонтерам активно применять свои силы в реставрации объектов культурного наследия. И, конечно, это важная тема, особенно в Год волонтера. Важно подчеркнуть, что участие в этих работах должно сопровождаться кураторством специалистов, тех, кто имеет соответствующую лицензию и разрешение», — сказал Мазуров.

Парламентарий, который является ректором Государственного социально-гуманитарного университета, напомнил, что студенты ГСГУ уже много лет подряд проводят летнюю практику на усадьбе Достоевского в селе Даровое в городском округе Зарайск

«Рядом расположено село Моногарово, где находится родовая церковь Достоевских. Много лет подряд мы помогали восстанавливать на добровольных началах этот храм», — сказал он.