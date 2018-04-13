Комитет Мособлдумы поддержал поправки об участии волонтеров в восстановлении памятников 

Профильный комитет поддержал предлагаемые изменения в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», поправки предусматривают участие волонтеров в сохранении и восстановлении объектов культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма поддержал федеральный законопроект о внесении изменений в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Проектом федерального закона предлагается дополнить закон новым положением об участии добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия в порядке, определяемом федеральным органом охраны объектов культурного наследия (в настоящее время — министерство культуры РФ)», — отмечается в сообщении.
Как пояснил заместитель председателя комитета Алексей Мазуров, это очень актуальный вопрос. Ранее эта деятельность никак не регулировалась.
«А помощь добровольцев требуется. Законопроект как раз легализует это направление работы. Он позволит волонтерам активно применять свои силы в реставрации объектов культурного наследия. И, конечно, это важная тема, особенно в Год волонтера. Важно подчеркнуть, что участие в этих работах должно сопровождаться кураторством специалистов, тех, кто имеет соответствующую лицензию и разрешение», — сказал Мазуров.
Парламентарий, который является ректором Государственного социально-гуманитарного университета, напомнил, что студенты ГСГУ уже много лет подряд проводят летнюю практику на усадьбе Достоевского в селе Даровое в городском округе Зарайск.
«Рядом расположено село Моногарово, где находится родовая церковь Достоевских. Много лет подряд мы помогали восстанавливать на добровольных началах этот храм», — сказал он.