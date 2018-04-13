Нижегородская область обеспечена семенами зерновых на 101% для посевной кампании

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Как отметили в региональном минсельхозе, сейчас уже заготовлено 89,4 тыс. тонн (101% от потребности) семян яровых зерновых культур, картофеля — 37,9 тыс. тонн (92%), 200 тонн многолетних трав (75%) и 198 тонн льна-долгунца (88%).

Хозяйства региона продолжают приобретать недостающие семена.

По метеорологическим прогнозам, посевная кампания на полях региона может начаться в конце апреля.

Как напомнили в ведомстве, под урожай 2018 года посеяно 206,2 тыс. га озимых культур, в том числе 203 тыс. га зерновых. По предварительному прогнозу, гибель растений составит не более 7%, что в пределах среднемноголетних значений. В случае гибели все погибшие посевы озимых будут пересеяны яровыми зерновыми культурами. Для этого в страховом фонде области имеется 12,7 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, что позволит пересеять порядка 55 тыс. га озимых.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство области найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона.

«Мы обеспечили при формировании бюджета за счет увеличения объема областных средств сохранение объемов господдержки сельского хозяйства, — сообщил глава Нижегородской области. — Но необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные меры поддержки — и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых».