Памятки с правилами русского языка начали раздавать в многофункциональных центрах

Акция грамотности началась в «Моих документах» района Орехово-Борисово Северное в пятницу, 13 апреля. Называется она «Грамотный гражданин». Сотрудники центра теперь раздают посетителям брошюры с правилами русского языка.

— Сейчас такой проект реализуется во всех многофункциональных центрах, — подтвердила редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра многофункциональных центров Екатерина Репина , — мы стараемся доступно объяснить нашим посетителям правила русского языка, которые необходимо знать каждому. Например, правильно говорить каталОг, а не катАлог. Приводим мы такой пример: «В центрах „Мои документы“ предоставляем полный каталОг государственных услуг».

В районе Орехово-Борисово Северное «Мои документы» находятся по адресу: улица Ясеневая, дом 8.

Напомним, что во вторник, 10 апреля, на фасаде здания центра госуслуг заработала специальная подсветка. Подробности можно прочитать на страницах газеты «Борисовские пруды».