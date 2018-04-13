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Памятки с правилами русского языка начали раздавать в многофункциональных центрах
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Памятки с правилами русского языка начали раздавать в многофункциональных центрах 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 48 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Акция грамотности началась в «Моих документах» района Орехово-Борисово Северное в пятницу, 13 апреля. Называется она «Грамотный гражданин». Сотрудники центра теперь раздают посетителям брошюры с правилами русского языка.
— Сейчас такой проект реализуется во всех многофункциональных центрах, — подтвердила редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра многофункциональных центров Екатерина Репина, — мы стараемся доступно объяснить нашим посетителям правила русского языка, которые необходимо знать каждому. Например, правильно говорить каталОг, а не катАлог. Приводим мы такой пример: «В центрах „Мои документы“ предоставляем полный каталОг государственных услуг».
В районе Орехово-Борисово Северное «Мои документы» находятся по адресу: улица Ясеневая, дом 8.
Напомним, что во вторник, 10 апреля, на фасаде здания центра госуслуг заработала специальная подсветка. Подробности можно прочитать на страницах газеты «Борисовские пруды».
Фото: Мои Документы Москва
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