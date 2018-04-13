Прихожане храма Святых Царственных Страстотерпцев отправятся в Тверь

Храм Святых Царственных Страстотерпцев, расположенный в Войковском районе, приглашает прихожан в паломническую поездку. Участники посетят Николо-Малицкий монастырь в Тверской области

— Поездка организована по многочисленным просьбам наших прихожан, — сообщил представитель храма. — Помимо Николо-Малицкого монастыря, нас ждет посещение тверского Успенского Отроч монастыря.

Отъезд намечен на субботу, 12 мая, в 8.00.

Записаться, а также уточнить условия участия можно по телефону 8 (963) 771-63-11 (Александра). (ео)