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Прихожане храма Святых Царственных Страстотерпцев отправятся в Тверь
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Прихожане храма Святых Царственных Страстотерпцев отправятся в Тверь 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Храм Святых Царственных Страстотерпцев, расположенный в Войковском районе, приглашает прихожан в паломническую поездку. Участники посетят Николо-Малицкий монастырь в Тверской области.
— Поездка организована по многочисленным просьбам наших прихожан, — сообщил представитель храма. — Помимо Николо-Малицкого монастыря, нас ждет посещение тверского Успенского Отроч монастыря.
Отъезд намечен на субботу, 12 мая, в 8.00.
Записаться, а также уточнить условия участия можно по телефону 8 (963) 771-63-11 (Александра). (ео)
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