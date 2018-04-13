Родильный дом горбольницы №52 Щукина примет участие в фестивале роддомов

В конгресс-центре Новотеля Москва Сити 14 апреля пройдет фестиваль роддомов, в котором примет участие родильный дом горбольницы №52 района Щукино.

— Ведущие специалисты нашего родильного дома расскажут все о родах по полису ОМС, о возможностях контрактных родов, о партнерских родах, родах с доулой и мягких родах, а также пройдут консультации инструктора по ЛФК, психолога и специалиста по грудному вскармливанию, — сообщили в пресс-службе ГКБ №52.

Всех заинтересованных ждут с 10 до 18 часов в конгресс-центре Новотеля Москва Сити по адресу: Пресненская набережная, д. 2, (метро «Деловой центр»).

Для регистрации на фестиваль и получения номера для участия в розыгрыше призов от организаторов фестиваля рекомендуется отправить письмо на электронную почту: hello.rodi.ru@gmail.com. (ео)