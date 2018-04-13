11-метровая стела появится на бульваре Победы в Петрозаводске

Памятник защитникам Отечества строят по заказу ветеранских организаций правоохранительных органов региона.

На улице Московской в Петрозаводске появится памятная стела защитникам Отечества. 11-метровый монумент сейчас возводят на бульваре Победы со стороны Онежского озера.

Как гласит информационный стенд, скрытый за строительным забором, заказчиком объекта выступили ветеранские организации правоохранительных органов Карелии . Строители рассказали, что стела будет выполнена из гранита. Вокруг нее благоустроят территорию, поставят скамейки.

Проект утвержден комиссией Общественного градостроительного совета в 2016 года. Торжественное открытие стелы запланировано на 8 мая. В мэрии пояснили, что этот объект не имеет никакого отношения Стеле воинской славы, которую обязаны установить в Петрозаводске после того, как в 2015 году городу присвоили соответствующее звание.