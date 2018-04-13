11-метровая стела появится на бульваре Победы в Петрозаводске 

Памятник защитникам Отечества строят по заказу ветеранских организаций правоохранительных органов региона.
На улице Московской в Петрозаводске появится памятная стела защитникам Отечества. 11-метровый монумент сейчас возводят на бульваре Победы со стороны Онежского озера.
Как гласит информационный стенд, скрытый за строительным забором, заказчиком объекта выступили ветеранские организации правоохранительных органов Карелии. Строители рассказали, что стела будет выполнена из гранита. Вокруг нее благоустроят территорию, поставят скамейки.
Проект утвержден комиссией Общественного градостроительного совета в 2016 года. Торжественное открытие стелы запланировано на 8 мая. В мэрии пояснили, что этот объект не имеет никакого отношения Стеле воинской славы, которую обязаны установить в Петрозаводске после того, как в 2015 году городу присвоили соответствующее звание.
По материалам: ptzgovorit.ru