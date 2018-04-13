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В Минпромторге России обсудили развитие российско-шведских отношений
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В Минпромторге России обсудили развитие российско-шведских отношений 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
12 апреля 2018 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации посетила представительная шведская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в России Петером Эриксоном.
В состав делегации вошли руководители таких крупных шведских компаний как Scania, Volvo, Oriflame, Astra Zeneca, Nordic Capital, Ericsson Russia и др.
С российской стороны встречу провела заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минпромторга России Залина Кобесова.
В ходе встречи Посол Швеции Петер Эриксон подчеркнул, что несмотря на негативное воздействие санкций на двустороннее сотрудничество и текущую политическую ситуацию, шведская сторона готова к диалогу и рассчитывает на дальнейшее развитие отношений в сфере промышленной кооперации между Россией и Швецией. Представители шведской делегации затронули различные вопросы улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации и возможности локализации производств на российском рынке для шведских компаний. Также были озвучены проблемы возможных рисков для инвесторов и способы их минимизации.
Со своей стороны, Залина Кобесова отметила, что возобновление российско-шведских контактов на официальном уровне, в том числе прошедшая в сентябре 2017 года встреча сопредседателей Российско-Шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра по делам ЕС и торговли Швеции Анн Линде, способствовала интенсификации торгово-экономических связей между нашими странами и росту двустороннего товарооборота.
Российская сторона также отметила, что российский рынок максимально открыт для иностранных инвесторов, в том числе для представителей шведского бизнеса. Российской стороной были обозначены механизмы поддержки инвесторов, возможности, перспективы и преференции при локализации производств на российском рынке. В особенности Залина Кобесова отметила перспективы сотрудничества со шведской стороной в таких областях как автомобилестроение, фармацевтика, тяжелое машиностроение, металлообработка, а также использование шведского опыта в модернизации российских предприятий с использованием наилучших доступных технологий.
В завершении встречи стороны договорились о продолжении диалога на площадках ПМЭФ-2018 и ИННОПРОМ-2018, в том числе в формате b2b-встреч.
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