Дворкович: правительство при необходимости докапитализирует Россельхозбанк в 2018 году

КРСАНОЯРСК, 13 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ при необходимости докапитализирует Россельхозбанк в 2018 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

"У РСХБ, надеюсь, будут и свои ресурсы, потому что он постепенно начинает работать эффективнее и эффективнее, появляется своя прибыль, которая может использоваться для собственной докапитализации. Но конечно пока еще минимальная (прибыль— прим. ред.), все еще решаются проблемы со старыми долгами заемщиков, не удавшихся, скажем так, неудачных. А что касается государства — мы шаг за шагом эти решения принимаем, у нас есть понимание прогнозное, что может потребоваться докапитализация, она не запланирована пока, но принципиальная поддержка со стороны и президента, и премьера по части докапитализации есть", — сказал Дворкович.

Он пояснил, что решение о докапитализации будет принято при необходимости. «То есть если мы увидим уже, что фактические показатели, нормативы я имею в виду, становятся близкими к критическим отметкам нормативов, то мы естественно примем решение. Политически этот вопрос решен, а финансово — просто не считаем необходимым заранее выделять деньги, пока неизвестен точный необходимый объем», — отметил чиновник.

"В год примерный объем докапитализации составляет 30 млрд руб., частично эту проблему решили в декабре прошлого года, не помню, какую сумму мы выделили, 10 или 15 миллиардов (рублей — прим. ТАСС). Думаю, что какая-то сумма в этом году еще будет выделена. Но какая — 15, 10 — пока не знаю", — добавил он.