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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Лизу Педыч
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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Лизу Педыч 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
9 апреля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Лизы Педыч из Ростова-на-Дону. У девочки врожденный порок сердца — дефект междпредсердной перегородки. Лиза растет, усиливается нагрузка на сердце, нужна срочная эндоваскулярная операция. Щадящую операцию без раскрытия грудной клетки проведут ростовские кардиохирурги. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения. Но необходимо приобрести специальный имплант — окклюдер, которым закроют отверстие.
Рады сообщить: вся необходимая сумма (267 945 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru (на 17:00 12.04.2018) собрали 288 801 руб. Читатели Русфонда собрали 38 665 руб. Всего собрано 327 466 руб. Госпитализация в апреле–2018. Мама Лизы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».
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