В Подмосковье стартовала вторая смена форума для юных патриотов

Образовательный форум для участников всех военно-патриотических организаций Московской области проходит в Подмосковье, в пятницу стартовала вторая смена форума, которая продлится до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Цель образовательного форума — интеллектуальное, физическое и нравственное развитие наиболее активной молодежи Подмосковья. Форум разбит на 4 локации в разных сторонах Подмосковья (в Пущине, Сергиево-Посадском, Одинцовском районах, Коломне ), чтобы юным патриотам со всей Московской области было удобнее добираться до места его проведения», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

Программа форума для юных патриотов Московской области составлена так, чтобы ребята приобретали необходимые навыки в различных дисциплинах в интерактивной форме, на природе. В программе — обучение и сдача нормативов по строевой подготовке, прохождению полосы препятствий, картографии, разбору/сбору автомата и медицинской помощи, интеллектуальная командная викторина « Россия — Родина моя», видео-флешмоб «Военное стихотворение», кинопросмотр, командное творческое дело «Вечер театра», квест «Будущий Юнармеец», встречи с известными людьми и практикумы от специализированных экспертов по четырем направлениям: военно-патриотическому, информационному, экологическому и волонтерскому.

Плещева и Олимпийский чемпион, начальник регионального штаба движения «Юнармия» Александр Легков посетили площадку форума, где провели семинар на тему патриотизма и лидерства, реализации авторских проектов на благо Московской области.

Особенность регионального образовательного форума для юных патриотов состоит в том, что его участники могут проявить себя не только в военно-прикладных дисциплинах, но и в экологической, медиа сферах и волонтерстве.

Участники форума, успешно сдавшие нормативы, получают отличительные нашивки, а лучшие из них — нашивки с золотой окантовкой. За время проведения первой смены форума юных патриотов, участники получили 816 знаков отличия на форму за сдачу разрядных требований по различным дисциплинам. Из них 81 нашивки с золотой окантовкой удостоены особенно отличившиеся участники форума.

«Молодое поколение сегодня ориентировано на успех и личностный рост, но в повседневной жизни им приходиться сталкиваться и с отрицательными героями, которых сейчас, к сожалению, много в интернете. Организуя встречи молодежи с Героями, космонавтами, чемпионами, такими, как победитель Олимпийский игр Александр Легков, мы показываем ребятам действительно достойные примеры, — отметила Плещева.