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В пятигорском полумарафоне примут участие 1,5 тысячи человек
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В пятигорском полумарафоне примут участие 1,5 тысячи человек 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Полторы тысячи могут принять участие в пятигорском полумарафоне, который состоится 1 мая. Маршрут забега пройдет по курортной зоне и историческому центру города.
«Когда-то по пятигорским улочкам совершали утренние пробежки Лермонтов, Пушкин, Глинка, Толстой, Есенин и другие светила нашей державы. А на майские праздники 2018 года здесь пробегут 1500 человек со всех регионов нашей страны!» — сообщается на сайте организаторов забега Kavkaz.Run.
Маршрут забега пролегает через гору Машук, озеро «Провал», Эолову Арфу, Парк «Цветник», Академическую галерею и место дуэли Михаила Лермонтова. Перепады высоты составят от 100 до 500 метров.
Кроме того, 30 апреля в городе также пройдет асфальтовый вертикальный забег на вершину горы Машук. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 6,66 км с набором высоты в 500 метров.
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