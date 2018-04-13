В пятигорском полумарафоне примут участие 1,5 тысячи человек

Полторы тысячи могут принять участие в пятигорском полумарафоне, который состоится 1 мая. Маршрут забега пройдет по курортной зоне и историческому центру города.

«Когда-то по пятигорским улочкам совершали утренние пробежки Лермонтов , Пушкин, Глинка, Толстой, Есенин и другие светила нашей державы. А на майские праздники 2018 года здесь пробегут 1500 человек со всех регионов нашей страны!» — сообщается на сайте организаторов забега Kavkaz.Run.

Маршрут забега пролегает через гору Машук, озеро «Провал», Эолову Арфу, Парк «Цветник», Академическую галерею и место дуэли Михаила Лермонтова. Перепады высоты составят от 100 до 500 метров.

Кроме того, 30 апреля в городе также пройдет асфальтовый вертикальный забег на вершину горы Машук. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 6,66 км с набором высоты в 500 метров.