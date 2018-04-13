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Назначен новый прокурор в Клинскую городскую прокуратуру
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Назначен новый прокурор в Клинскую городскую прокуратуру 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 396-к старший советник юстиции Рамис Саппаров назначен Клинским городским прокурором Московской области.
Рамис Хайдарович Саппаров родился в 1964 г. в городе Ульяновске.
В 1983-1985 гг. проходил службу в Вооруженных силах СССР.
В 1991 г. окончил Московский юридический институт по специальности «правоведение».
Работу в органах прокуратуры начал в 1992 г. в должности стажера Люберецкой городской прокуратуры Московской области.
В 1992-2004 гг. — помощник, старший помощник, заместитель и первый заместитель Люберецкого городского прокурора Московской области.
С 2014 г. занимал должность Орехово-Зуевского городского прокурора Московской области.
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