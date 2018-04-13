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В старинной могиле нашли первого в мире киборга
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В старинной могиле нашли первого в мире киборга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые университета «Сапиенца» в Риме обнаружили останки человека, жившего примерно в VI веке нашей эры, с протезом в виде длинного ножа на одной из его рук. О находке рассказывается в статье, опубликованной в Journal of Anthropological Sciences, передает Science Alert.
Скелет найден в Лангобардском некрополе, который располагается на севере Италии и датируется VI-VIII веками. Он принадлежал мужчине возрастом 40-50 лет, а его кисть и часть предплечья на правой руке были ампутированы. Как выяснили ученые, человек лишился руки в результате тяжелой травмы, например, серьезного перелома из-за неудачного падения.
На локтевой и лучевой костях найдены следы воздействия протеза, включая костную мозоль и шпору. Кроме того, на наличие протеза указывал сильный износ зубов, возникший, вероятно, из-за затягивания челюстью ремней, удерживающих заменитель руки. Были также найден остатки кожи, которая служила материалом для крепления.
На скелете лежало лезвие, один из концов которого находился рядом с ампутированной рукой. Ученые считают, что это деталь протеза, поскольку у других скелетов в некрополе личное оружие всегда лежало сбоку от тела.
Киборгом называют любое живое существо, которое имеет механические или электронные компоненты. Одно из направлений киборгизации — протезирование, заменяющее человеку части тела или целые органы. Протезами могут быть бионические руки, глазные импланты или искусственное сердце.
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