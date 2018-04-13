Шереметьевская таможня пресекла незаконный ввоз в РФ расходных медицинских материалов на 1,2 млн руб.

Незадекларированные расходные медицинские материалы общей стоимостью около 1,2 млн руб. обнаружены сотрудниками Шереметьевской таможни в багаже у россиянина, прилетевшего в Москву из Таллина . Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Таллин-Москва сотрудники таможни остановили гражданина Российской Федерации , в багаже которого было обнаружено незадекларированное медицинское оборудование. Мужчина проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию. В результате таможенного досмотра багажа были обнаружены медицинские комплектующие общим количеством 14 упаковок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в чемоданах находились микрошприцы, колонки для жидкостной хроматографии, сменные иглы и другое.

«В своем объяснении пассажир заявил, что приобрел расходные медицинские материалы стоимостью 10 тыс. 330 евро для своего заказчика — научной организации, делающей медицинские анализы. Чеки на товары не имеет. Таможенная стоимость, согласно информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа, составила 1 млн 159 тыс. 490 руб.», — указано в сообщении.