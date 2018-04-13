Более 500 тыс. пачек сигарет произведено в России в рамках эксперимента по маркировке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 13 апреля. / ТАСС /. Более 500 тыс. пачек сигарет со специальной маркировкой выпущено компаниями-участниками эксперимента по цифровой маркировке товаров с января текущего года. Об этом сообщил в пятницу журналистам Андрей Кириллов — операционный директор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором проекта.

"Произведено более 500 тыс. табачных изделий за время эксперимента, и уже несколько недель они успешно выводятся из оборота в рознице конечным потребителям", — сказал он.

По его словам, все продажи через кассы магазинов отображаются в единой системе маркировки. «Так, например, при выводе пачки из оборота, система понимает, что произведенная здесь, в Петербурге, пачка сигарет была продана в условном Воронеже», — пояснил Кириллов.

Разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно— частного партнерства занимается уполномоченная правительством РФ организация ЦРПТ. Пилотный проект по внедрению системы маркировки табака стартовал с января 2018 года.

В рамках пилота используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.