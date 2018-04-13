В Ярославле построят четырёхэтажные парковки: где они появятся

Дождались, кажется. В мэрии Ярославля придумали, как решить проблему парковочных мест в Ярославле. Хотят строить многоуровневые парковки. Проект масштабный — каждая такая парковка — не менее четырёх этажей.

Повезёт, правда, не всем районам.

— Площадки для пилотного проекта будут располагаться в активно застраивающихся районах города, — рассказали в мэрии Ярославля.

По расчетам специалистов, Ярославлю каждый год нужно не менее двух тысяч парковочных мест за пределами зоны жилой застройки, помимо парковок рядом с жилыми домами.

Первую такую парковку хотят сдать в 2019 году.

Конечно, в мечтах от таких мест не отказались бы и в центре. Здесь очень острая проблема с парковками. Впрочем, есть умельцы, которые могут запарковать где угодно и когда угодно. Мы таких фотографируем и завели под них специальную рубрику.