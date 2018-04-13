Ещё
В Ярославле построят четырёхэтажные парковки: где они появятся
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле построят четырёхэтажные парковки: где они появятся 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Дождались, кажется. В мэрии Ярославля придумали, как решить проблему парковочных мест в Ярославле. Хотят строить многоуровневые парковки. Проект масштабный — каждая такая парковка — не менее четырёх этажей.
Повезёт, правда, не всем районам.
— Площадки для пилотного проекта будут располагаться в активно застраивающихся районах города, — рассказали в мэрии Ярославля.
По расчетам специалистов, Ярославлю каждый год нужно не менее двух тысяч парковочных мест за пределами зоны жилой застройки, помимо парковок рядом с жилыми домами.
Первую такую парковку хотят сдать в 2019 году.
Конечно, в мечтах от таких мест не отказались бы и в центре. Здесь очень острая проблема с парковками. Впрочем, есть умельцы, которые могут запарковать где угодно и когда угодно. Мы таких фотографируем и завели под них специальную рубрику.
76.ru: последние новости
Дадим стране огня! Девушка из Ярославля стала новой солисткой «ВИА Гры» Воняет тухлой рыбой: из-за ЧП в Ярославской области люди остались без питьевой воды В ярославской школе ученик впечатал очки в глаз однокласснику
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT194
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»499
Умер юморист Андрей Жмакин76
В России решили избавиться от двух министерств134
Определен самый богатый член кабмина73
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение