Столичные школьники прошли последние испытания перед походом на Северный полюс

Десять столичных школьников, участников предстоящего лыжного перехода к Северному полюсу, 13 апреля прошли инструктаж по действиям в ледяной воде у специалистов Московской городской поисково-спасательной службы (ГКУ «МГПСС») Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. А также под присмотром водолазов-спасателей опробовали новый способ переправы через тещины во льду и полыньи.

Подготовка к третьей Большой арктической экспедиции под руководством известного путешественника Матвея Шпаро вступила в завершающую фазу. Отряду из 23 человек, включая семерых московских школьников, предстоит отправиться в поход уже 15 апреля. Они пройдут около 100 километров по льдам и торосам от дрейфующей станции «Борнео» до Полюса и обратно. Каждый участник преодолеет это расстояние на лыжах и при этом будет тянуть за собой сани со снаряжением, весящие около 60 килограмм.

Испытание нового способа ледовой переправы участниками экспедиции совпало со сдачей зачетов водолазами-спасателями на станции МГПСС «Строгино». Прорубь-майну в Строгинской пойме, где сдавали зачеты спасатели, специально расширили для тренировки будущих юных полярников.

— Перед отправкой мы устраиваем ребятам экскурсию по станции, знакомим со спасательным оборудованием. Мы проследим и подстрахуем их во время испытания гидрокостюмов, — рассказал «ВМ» первый зам начальника МГПСС Сергей Ежов. — Что-то из нового оборудования «Лаборатория путешествий» испытывает ежегодно. Вдобавок, психологическая подготовка: надо увидеть, как ребята первый раз провалятся в полынью. Здесь есть спасател — пусть лучше заранее узнают свои возможности, чем на полюсе, в экстремальной ситуации.

Новый способ переправы через трещины, разработанный опытными полярниками, довольно оригинален: это двое санок, предварительно освобожденные от груза. Их, наподобие самодельных носилок, перекрестили лыжами, а для прочности конструкции скрепили лыжи стальными плашками на винтах, между санями проложили пластиковые бутылки.

Такая переправа позволит преодолеть трещину во льду шириной 1,5-2,5 метра, без обязательного заплыва каждого члена экспедиции в холодной воде. Впрочем, двое взрослых — опытные полярники — все равно будут страховать эту самодельную переправу.

— Отряд «Полюс» мы отбирали во время недавнего похода в Республику Карелия из 40 лучших ребят, предварительно отобранных из опытных походников, — рассказал «ВМ» Матвей Шпаро. — Во время недельного лыжного похода по Карелии инструктора внимательно наблюдали и оценивали их по различным критериям, например, умению нахождения в коллективе, принимать решения, брать обязанности и ответственность. По физическим параметрам, безусловно. Их тестировали психологи, в том числе, довольно хитрыми вопросами. Ну, к примеру, «Кто, по-твоему, достоин пойти к Полюсу?»

В итоге от отряда в 40 ребят осталось семеро — четверо юношей и три девушки. Именно им предстоит дойти на лыжах до Полюса. А нам остается только жалеть, что для школьников более старших поколений такие приключения были недоступны.

В пятницу эти ребята побывали на экскурсии на поисково-спасательной станции «Строгино», для них провели инструктаж по первой медицинской помощи, а затем пустили за штурвал симулятора управления спасательным катером.

После этого зам начальника отдела организации поисковых и водолазных работ, опытнейший спасатель Сергей Бычков продемонстрировал им основной набор спасательного оборудования МГПСС, от круга до линемета, а также неопреновые костюмы, обладающие положительной плавучестью.

По завершении инструктажа и экскурсии будущие полярники натянули теплые куртки со штанами, а поверх — безразмерные, хрустящие синтетикой, непромокаемые оранжевые костюмы. Этот цвет не случаен: все работающие на снегу службы — от военных до полярной авиации — используют именно его, как наиболее заметный сверху и на расстоянии.

Школьники, высоко поднимая ноги и перекидываясь шутками, неуклюже направились к полынье, где уже плавали, придерживая переправу новой конструкции, их инструкторы. Ребята смело погрузились в холодную воду и сделали по несколько гребков, лежа на спинах, как их учили.

— Курорт! — шутит кадет Первого московского корпуса Владислав Тюрин. — Правда, вот костюм слегка черпает воду через молнию. Я чуть подмок в этом костюме, но это не повод отказываться от похода на Северный Полюс.

По завершении испытаний и тренировки всех будущих полярников угостили согрели чаем и тортом.

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