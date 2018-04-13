«Рынок труда на Дальнем Востоке в ближайшие два года ждет увеличение зарплат»

На Сахалине откроется представительство Агентства

— Валентин Витальевич, сегодня обсуждалась возможность открытия офиса на Сахалине…

— Да, мы действительно планируем это сделать в ближайшей перспективе. Сегодня обсудили возможность с представителями местной власти и Сахалинского государственного университета. Такая необходимость есть. Во-первых, надо провести некую инвентаризацию, оценить необходимость в кадрах, связанную с появлением новых рабочих мест в регионе. Во-вторых, в следующем году здесь пройдут «Дети Азии» (детские спортивные игры с участием стран Азии — прим. ред.). И под эти цели надо разработать программу подготовки кадров в области гостеприимства. В-третьих, разработка программ подготовки и переподготовки кадров.

— В Приморском крае строится завод «Звезда» . Сейчас, насколько нам известно, они столкнулись с проблемой нехватки сварщиков. И этих специалистов приходится заказывать аж с Северного Кавказа. Неужели нигде на Дальнем Востоке нет своих?

— Дело в том, что там нужны сварщики особой квалификации. И их нужно много! Это одна из самых востребованных профессий. Вначале мы смотрим на рынке труда Приморья, затем — Дальнего Востока. Приоритет стараемся отдавать дальневосточникам. Но если появляется ценный кадр или на Дальнем Востоке нет специалистов — привлекаем из других регионов. У нас много желающих работать здесь. Свыше 20 тысяч обращений от тех, кто хочет трудиться именно на Дальнем Востоке. И завод «Звезда» — это один из флагманов.

— Изначально же ставилась амбициозная задача — обучать специалистов необходимых в самом Приморье. Она реализуется?

— Конечно! Ряд профессий — судостроители и судомеханики, например, — готовят в ДВФУ. В самом Большом Камне в колледже обучают по данным специальностям. Вузы интегрированы в «Звезду». Были предложены 22 специальности, которым вообще не обучали на Дальнем Востоке. А сейчас уже идет обучение по ним.

«К 2020 году отток с Дальнего Востока остановится»

— Валентин Витальевич, правительство в прошлом году приняло концепцию демографической политики на Дальнем Востоке. По ней отток должен прекратиться в 2020 году. Пока позитивные примеры — это лишь Якутия и Сахалин. Их практики применимы для других регионов, внедряются?

— Хороший вопрос. Практики точно применимы. Сейчас проводится некий социальный эксперимент. И мы тестируем эти практики вместе с регионами. Например, Сахалин за последнее время привлек свыше 600 врачей! И мы понимаем, как эти механизмы работают, и распространяем на другие регионы.

— Ну у Сахалина ситуация иная… У них бездефецитный бюджет, они могут себе позволить обеспеичвать жильем специалистов, давать различные льготы и подъемные. Другие регионы таким похвастаться не могут: то же Приморье или Хабаровский край . Им как быть, на какие деньги привлекать?

— Обычно платит или субъект, или работодатель. В Якутии на «Колмаре» люди сами хотят работать со всей страны. Там прекрсаные условия, возможность заниматься спортом, интерес работать в высокотехнологичной компании. И задача нашего агентства — рассказывать людям о том, какие прекрасные условия труда предлагает Дальний Восток.

— Валентин Витальевич, такой общий вопрос: Вы верите в то, что мы к 2020 году действительно тормознем отток?

— Да. В 2017 году заработали 107 новых предприятий. Планируется, что запустится еще около тысячи. Плотность труда увеличивается. Специалистов становится меньше — соответственно зарплаты идут вверх. Предприятия нуждаются в кадрах. Рынок труда Дальнего Востока в ближайшие два-три года ждет рост зарплат. Это уже точно, так как это законы экономики. Повышать зарплаты придется для привлечения специалистов. Предприятия будут конкурировать за профессионалов. И это нормально. Считаю, что будущее за индивидуальными трудовыми договорами — для работников-»звезд» будут создаваться самые привлекательные условия.