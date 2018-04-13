В Выборге благоустроят парк Ленина

Этим летом в Выборге , в парке Ленина, проведут работы по благоустройству. Будет отремонтирована набивная дорожка центральной аллеи парка, восстановлены ливневые каналы. Также будут проложены дренажные трубы напротив кафе «Чемпион» в Рыбном переулке

Еще в парке необходимо провести замену опор освещения. Для отдыхающих поставят новые скамейки, в темное время суток освещать их будут светильники чугунного литья.

Будут отреставрированы гранитные столбы во всех входах в парк. Рабочие почистят их кварцевым песком, произведут ремонт декоративных ваз и разместят там, ранее утраченные, чугунные шары.

Все ремонтные работы в парке Ленина планируется завершить в концу июля этого года.