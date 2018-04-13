Ледовый дворец в Наро‑Фоминске введут в эксплуатацию в конце 2018 года

Главгосстройнадзор Подмосковья приступил к проверке строительства Ледового дворца в Наро-Фоминске на улице Профсоюзная, его планируют ввести в эксплуатацию IV квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного органа.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по отделке внутренних помещений, монтаж инженерно-технического оборудования и устройство ледового поля, благоустройство территории. Планируемый срок окончания строительства — четвертый квартал 2018 года», — рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

Согласно проекту, площадь здания переменной этажности (1-2) составляет 6058 квадратных метра. В новом спортивном центре разместится ледовая арена с трибунами на 120 мест, раздевалки, тренерские комнаты, кабинет врача, а также ряд административных и технических помещений.

На прилегающей территории будут обустроены тротуары, парковка, места для отдыха, выполнено озеленение. Застройщиком выступает ООО «Энергоплан Интаг». Плановая проверка на объекте завершится 26 апреля.