В ближайшие сутки в республиках Северного Кавказа ожидаются заморозки

Из-за возможных холодов есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых.

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