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В ближайшие сутки в республиках Северного Кавказа ожидаются заморозки
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В ближайшие сутки в республиках Северного Кавказа ожидаются заморозки 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 13 апреля. /ТАСС/. Южный региональный центр МЧС России распространил в пятницу экстренное предупреждение о возможных заморозках в ближайшие сутки в пяти субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
"В ночные и утренние часы 15-16 апреля местами в Карачаево-Черкесии, 15-17 апреля в республиках Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Ингушетия и Чеченской республике ожидаются заморозки в воздухе от -1 до -3°С", — говорится в сообщении.
Из-за возможных холодов есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых.
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