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В Некрасовке поздравили юбиляров семейной жизни
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В Некрасовке поздравили юбиляров семейной жизни 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Филиал «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» совместно с Домом культуры «Заречье» торжественно поздравили юбиляров супружеской жизни. На открытии праздника присутствовали глава управы района Некрасовка Елена Хромова, глава муниципального округа района Некрасовка Ирина Ухаботина, заведующий филиалом «Некрасовка» Ольга Малютина, заслуженный работник культуры РФ, директор Дома культуры «Заречье» Надежда Быкова, председатель Совета ветеранов района Некрасовка Наталья Донец. Супружеским парам вручили благодарственные письма и памятные подарки.
В рамках конкурса прошло исполнении песен, чтение стихов, конкурсы, а в завершение участники вокальной студии «Стань звездой» подарили юбилярам птиц счастья. (вт)
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